Νέα δεδομένα που ανατρέπουν τις αρχικές εξαγγελίες των δύο εμπνευστών και διοργανωτών του πολέμου στο Ιράν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπένιαμιν Νετανιάχου για το σύντομο χρόνο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δηλώσεις που πιθανά έχουν στόχο να καθησυχάσουν τους φόβους της διεθνούς οικονομικής κοινότητας που ήδη πλήττεται εξαιτίας της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει πει ότι ο πόλεμος θα είναι σύντομος – μόλις 4-5 εβδομάδων. Ο Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο δίχως τέλος. Ωστόσο οι πληροφορίες από τα Πεντάγωνο παρουσιάζουν μια διαφορετική, δυσοίωνη εκδοχή για τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Αβέβαιη και πιθανότατα μεγαλύτερη η διάρκεια του πολέμου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μέσου, Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αναγνωρίζουν ότι η σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί σε μακρά και περίπλοκη διαδικασία. Παρότι ο Λευκός Οίκος μιλά για επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν «εβδομάδες», στρατιωτικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι η πραγματική διάρκεια είναι αβέβαιη και πιθανότατα μεγαλύτερη.

«Είμαστε στην αρχή του πολέμου»

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων και παραστρατιωτικών ομάδων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Ωστόστο το Πεντάγωνο δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν «την αρχή μιας εκστρατείας» και μελετά ένα σχέδιο διάρκειας τουλάχιστον 100 ημερών ενώ αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ζητήσει την αποστολή επιπλέον στρατιωτικού προσωπικού στο αρχηγείο της στην Τάμπα της Φλόριντα. Ο στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η σύγκρουση να παραταθεί έως και τον Σεπτέμβριο.

Πώς θα οριστεί η νίκη;

Και το μεγάλο ζητούμενο είναι πως θα οριστεί η νίκη; Ποιος είναι ο τελικός στόχος των Τραμπ – Νετανιάχου που αν κατακτηθεί θα σημάνει και τη λήξη του ώστε να μπορεί κανείς με ασφάλεια να κάνει χρονικούς υπολογισμούς για τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Στην ίδια λογική με το Πεντάγωνο το δημοσίευμα του Politico παρουσιάζει τις δηλώσεις του ο υπουργός πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν «μόλις ξεκίνησε».

«Μόλις ξεκινήσαμε να εντοπίζουμε, να αποδομούμε, να αποθαρρύνουμε, να καταστρέφουμε και να εξουδετερώνουμε τις δυνατότητές τους», είπε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο.

Η προειδοποίηση

Την ίδια ώρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες να «αναχωρήσουν άμεσα» από 14 χώρες της περιοχής. Η ανακοίνωση εκδόθηκε τη Δευτέρα, όταν ήδη πολλές πτήσεις είχαν ακυρωθεί λόγω κλειστών εναέριων χώρων και επιχειρεί να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους Αμερικανούς πολίτες από τη Μέση Ανατολή.

Οσον αφορά την Αθήνα, αναμένεται επιπλέον προσωπικό στην πρεσβεία των ΗΠΑ, προκειμένου να υποστηρίξει όσους εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές.

Το προσωπικό αυτό θα παρέχει βοήθεια για ανανέωση διαβατηρίων, οικονομική υποστήριξη για αγορά εισιτηρίων και προσωρινή στέγαση, ενώ σφοδρή είναι η κριτική στο πρόσωπο του Τραμπ και της κυβέρνησής του καθώς δεν προετοίμασε επαρκώς τις συνέπειες του πολέμου που κήρυξε σε συνεργασία με το Ισραήλ.