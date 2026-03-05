Για την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι μετά τις συνεχείς επιθέσεις εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, μετέφεραν στο MEGA δύο Ελληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου λόγω των πολεμικών συγκρούσεων.

Πρόκειται για τους Σπύρο Μολινάρη και Χαρούλα Μανουρά οι οποίοι περιγράφουν τις στιγμές της καθημερινότητας στο Ντουμπάι τις τελευταίες ημέρες, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν μέχρι σήμερα και μεταφέρουν την αγωνία τους αλλά και την αγωνία των υπολοίπων εγκλωβισμένων ταξιδιωτών που προσπαθούν από το περασμένο Σάββατο να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Είχαμε απογειωθεί και μας γύρισαν πίσω στη Σάρτζα»

«Τώρα αυτή τη στιγμή, αναχωρεί μία πτήση από τη Σάρτζα και πάει προς Αθήνα. Κάποια μέλη του γκρουπ μας είναι μέσα. Εμάς τους 31 τουλάχιστον, γιατί είναι πάρα πολλοί Έλληνες εδώ. Εμείς ήμασταν στην πτήση που την γύρισαν από τον αέρα πίσω στη Σάρτζα. Είχαμε απογειωθεί από τη Σάρτζα για Αθήνα και μισή ώρα μετά, πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν, μας γύρισαν πίσω στη Σάρτζα.

Εγινε στις 28 του μήνα, το προηγούμενο Σάββατο, ήμασταν στον αέρα. Μας είπε ο πιλότος ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν είναι κλειστός, εμείς δεν ξέραμε ακόμα τον λόγο, και ότι μας στέλνουν πίσω. Έπρεπε να γυρίσουμε και να προσγειωθούμε πίσω στη Σάρτζα. Είμαστε ταξιδιώτες, κάποιοι ήρθαν για τουρισμό, κάποιοι για δουλειά, κάποιοι για ιατρικούς λόγους, κάποιοι για τις επιχειρήσεις τους, για διάφορους λόγους ήρθε ο καθένας», ανέφερε στο MEGA η κ. Μανουρά.

«Χαοτική η κατάσταση τις πρώτες μέρες»

«Δεν ήταν όμως όλοι τυχεροί», συνέχισε. «Είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Δεν μπόρεσαν όλοι να έχουν την αντιμετώπιση τη δική μας. Υπήρχαν κάποιοι που δεν καλύφθηκαν από την πρεσβεία, ή τους κάλυψαν λίγες μέρες, μόνο με διατροφή ή με ξενοδοχείο. Ήταν μία χαοτική κατάσταση τις πρώτες μέρες και οι πληροφορίες ήτανε πολλές, χωρίς να ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι. Ναι, βγήκαν από τα Αραβικά Εμιράτα ότι καλύπτουν τα έξοδα, αρχικά στο Αμπού Ντάμπι και τις επόμενες μέρες στο Ντουμπάι, αλλά ακόμα υπήρχαν πληροφορίες οι οποίες ήτανε πολύ συγκεχυμένες. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι. Και έπρεπε και η ελληνική πρεσβεία να συνεννοηθεί με τα Αραβικά Εμιράτα εδώ. Γιατί ακολουθούν και αυτοί κάποιο πρωτόκολλο».

«Τρομερή πίεση και πανικός»

Ο κ. Μολινάρης μιλώντας στο MEGA περιέγραψε: «Εμείς επειδή ήρθαμε σε άμεση επαφή με την πρεσβεία, μας έχουν καλύψει κάποιο μέρος των εξόδων, η ίδια η πρεσβεία από το Άμπου Ντάμπι στο Ντουμπάι. Στο γκρουπ που μαζευτήκαμε το Σάββατο το μεσημέρι, στο αεροδρόμιο, διότι καταλαβαίνετε ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή, υπήρχε ένας πανικός. Στην ομάδα μας λοιπόν υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν οικογένειες, γονείς με παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες, μικρά παιδιά, οι οποίοι δεν είχαν να καλύψουν καλά-καλά το να μείνουν ένα βράδυ. Μεταξύ μας και όλοι, βάλαμε ό,τι μπορούσαμε, διότι βρήκαμε ξενοδοχείο από μόνοι μας για να μπορέσουμε κάπου να βγάλουμε τη βραδιά. Ήρθαμε σε επαφή με την πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι δεν περίμεναν να γίνει αυτός ο χαμός, ειδικά με τον κόσμο. Υπήρχανε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, υπήρχε τρομερή πίεση, υπήρχε ένας πανικός. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να κινητοποιηθούνε όλα αυτά, έπρεπε να περάσουν κάποιες ώρες. Την πρώτη βραδιά ήμασταν μόνοι μας απλά είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία που μας έδωσαν κάποιες οδηγίες. Ένα μέσο ξενοδοχείο να υπολογίσετε ότι σε ευρώ μπορεί να είναι από 80, 100 και πάνω, τη βραδιά».

«Μας είπαν ότι δεν υπάρχουν καθόλου πτήσεις»

Αναφερόμενοι στον επαναπατρισμό τους οι δύο από τους πολλούς εγκλωβισμένους Ελληνες στο Ντουμπάι περιέγραψαν:

«Εχθές το βράδυ αναγκαστήκαμε να φύγουμε από εδώ 12 άτομα από το ξενοδοχείο και να πάμε στο αεροδρόμιο της Σάρτζα, 40 λεπτά από εδώ, να βρούμε εισιτήρια. Μας είπανε ότι δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν ηλεκτρονικά, ούτε η Air Arabia τηλεφωνικώς και πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο.

Κάποιοι ήταν τυχεροί και απ’ το πρωί είχαν κλείσει κάποια εισιτήρια και μπήκαν στην πτήση της σημερινή. Πηγαίνοντας εμείς στο αεροδρόμιο μας είπαν ότι δεν υπήρχε καμία θέση για σήμερα, ήτανε full booked.

Μας είπαν ότι για αύριο δεν υπάρχουν καθόλου πτήσεις. Το Σάββατο ήταν πάλι γεμάτες και από Κυριακή βλέπουμε. Με την Air Arabia γιατί ακόμα το Ντουμπάι δεν πετάει. Χθες έγινε μία πτήση.

Έχουν υποχρέωση να ακυρώσουν το προηγούμενο και να μας βγάλουν το καινούργιο εισιτήριο της επόμενης πτήσης. Μάθαμε απ’ την πρεσβεία ότι εχθές έφυγε ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας που έστειλε η Ελληνική κυβέρνηση, αλλά με ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή με μικρά παιδιά, με ηλικιωμένους, με άρρωστους. Ξέρω ότι έφυγε και ένα της πολεμικής, ένα C-130 από το Αμπού Ντάμπι».

«Με δικά μας έξοδα»

«Πρέπει να μετακινηθούν όπως μας ενημέρωσαν και από την πρεσβεία, οι ευπαθείς ομάδες. Και λογικό είναι να δοθεί μία προτεραιότητα σε παιδιά, σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους που έχουν ανάγκη γιατρούς.

Προς το παρόν είμαστε υποχρεωμένοι, δυστυχώς το λέω αυτό, να φεύγουμε από το Ντουμπάι να πηγαίνουμε στη Σάρτζα, με δικά μας έξοδα ταξί και τα σχετικά, και στο πήγαινε και στο έλα, για να κοιτάζουμε τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων. Διότι, online δε μας αφήνει να κάνουμε τίποτα».