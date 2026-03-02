Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της διάχυσης ευθυνών από μία υπηρεσία στην άλλη, έχουν μπλέξει Έλληνες ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν αυτές τις ημέρες το Βιετνάμ. Κανονικά θα επέστρεφαν το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα με ανταπόκριση στη Ντόχα. Αντί αυτού, έμειναν στο Ανόι, καθώς εξαιτίας του πολέμου η πτήση τους ακυρώθηκε, η βίζα τους έληξε και πληρώνουν πρόστιμο κάθε ημέρα που περνάει, χωρίς να βρουν βοήθεια όπως καταγγέλλουν από την Ελληνική πρεσβεία, αλλά και την αεροπορική εταιρεία.

Όπως καταγγέλλει στο Βημα ο Μάνος Γιαλούρης κάτοικος Λέσβου, όταν ακυρώθηκε η πτήση του, η αεροπορική εταιρεία το μόνο που έκανε ήταν να τους δώσει ένα link για να συμπληρώσουν μία φόρμα ενημέρωσης το οποίο όμως δεν ανοίγει. «Πέρα από αυτό μας άφησαν στο έλεος του Θεού, τα γραφεία τους είναι στη Ντόχα και δεν μπορούμε καν να επικοινωνήσουμε» δηλώνει χαρακτηριστικά ο αποκλεισμένος ταξιδιώτης.

Συγγενείς και φίλοι της ομάδας που βρίσκεται στην Ασιατική χώρα και αγωνιούν, επικοινώνησαν με την πρεσβεία του Βιετνάμ στην Αθήνα, προκείμενου να βρεθεί μία λύση. Τους απάντησαν πως πρέπει να απευθυνθούν ελληνική πρεσβεία στο Βιετνάμ, ενώ και από το υπουργείο Εξωτερικών τους είπαν επίσης πως η λύση της οδύσσειας τους θα έρθει από την ελληνική πρεσβεία στο Βιετνάμ.

Καταγγελίες για έλλειψη συνδρομής

Σήμερα το πρωί μόλις άνοιξε η πρεσβεία στο Ανόι ο ένας εκ των ταξιδιωτών χρειάστηκε και φαρμακείο. Πρώτα όμως πέρασε την πύλη της πρεσβείας και προσπάθησε να επικοινωνήσει το πρόβλημα του επαναπατρισμού του. Σύμφωνα με καταγγελίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον για να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αποκλεισμένοι Έλληνες. «Η απάντηση τους ήταν πήγαινε στο φαρμακείο που είναι σε αυτό το σημείο και για τη βίζα μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά» δηλώνουν στο Βήμα.

Μετά από έντονη διαφωνία με την υπάλληλο στην ελληνική πρεσβεία, μία γυναίκα από το Βιετνάμ που έχει ζήσει στην Ελλάδα πήγε τους Έλληνες αποκλεισμένους ταξιδιώτες σε μία υπηρεσία αρμόδια για θέματα ασύλου και βίζας. Εκεί τους είπαν πως για να βγει βίζα θα πρέπει να αφήσουν τα διαβατήρια τους για τουλάχιστόν μια εβδομάδα, προκείμενου να τηρηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αν όμως το κάνουν αυτό και μέσα στην εβδομάδα βρεθεί πτήση για Αθήνα που τους εξυπηρετεί, τότε δεν θα μπορέσουν να γυρίσουν στον μόνιμο τόπο κατοικίας τους.

Οι Έλληνες που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο Βιετνάμ όπως δηλώνουν στο Βήμα το μόνο που ζητούν είναι συνεργασία με το επίσημο ελληνικό κράτος που απουσιάζει, ώστε να μεσολαβήσει για μια παράταση της βίζας που έχει λήξει εξαιτίας του πολέμου. «Δεν φταίμε εμείς που έγινε πόλεμος και πλέον καλούμαστε να πληρώσουμε ξενοδοχεία, διατροφές, αλλά και πρόστιμο. Αφήνουμε πίσω τις δουλειές μας και ματώνουμε και οικονομικά. Θα μπορούσε η πρεσβεία να είναι πιο συνεργάσιμη» δηλώνει ο Μάνος Γιάλουρης και ευχαριστεί τους Έλληνες μόνιμους κάτοικους της περιοχής για την αλληλεγγύη που έδειξαν στο πρόβλημα τους, σε αντίθεση με το ελληνικό κράτος