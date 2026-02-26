Το γύρο του κόσμου έκανε η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Μεγάλα Μέσα απ’ όλο τον πλανήτη αναφέρθηκαν στο θέμα και επεσήμαναν τη σημαντικότητά του.

Το Politico κάνει λόγο «για συμμορία που καταδικάστηκε» και επεσήμανε ότι πρόκειται για «μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση λογισμικού υποκλοπής».

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στο Νίκο Ανδρουλάκη. «Η ελληνική υπόθεση κατασκοπείας, γνωστή ως «Predatorgate», ξέσπασε το 2022 όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης ΠαΣοΚ και τότε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακάλυψε ότι στο τηλέφωνό του είχε εγκατασταθεί παράνομο λογισμικό υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων γνωστό ως Predator».

Στη συνέχεια επισημαίνει: «Το σκάνδαλο είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές κρίσεις στην Ευρώπη που αφορά τη χρήση εμπορικού λογισμικού hacking. Η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες αντιπαραθέσεις, με λογισμικό υποκλοπής όπως το Pegasus και το Candiru να εντοπίζονται στα τηλέφωνα πολιτικών και ακτιβιστών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τη χρήση τέτοιων εργαλείων το 2022».

Σε ανάλογο μήκος κύματος και το BBC. «Τέσσερις καταδικάστηκαν για το σκάνδαλο με το λογισμικό υποκλοπής που συγκλόνισε την Ελλάδα» αναφέρει σε δημοσίευμά του.

Στη συνέχεια τονίζει μεταξύ άλλων ότι «χρησιμοποιήθηκε ένα λογισμικό παρακολούθησης με την ονομασία Predator για να παρακολουθούνται 87 άτομα, μεταξύ των οποίων υπουργοί, ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι».

Στο Ισραήλ στάθηκαν περισσότερο στον Ταλ Ντιλιάν. «Ισραηλινός κατασκευαστής λογισμικού υποκλοπής καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση στην Ελλάδα για την υπόθεση Predator« τονίζουν οι Times of Israel.

«Η υπόθεση αφορούσε την παράνομη χρήση του λογισμικού Predator για την παρακολούθηση των τηλεφώνων περισσότερων από 90 πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο Tal Dilian, πρώην Ισραηλινός στρατιώτης και ιδρυτής της Intellexa, μιας εταιρείας που ειδικευόταν στην προμήθεια λογισμικού υποκλοπής και εμπορευόταν το λογισμικό Predator στην Ελλάδα» τονίζει το δημοσίευμα.

Το «Aljazeera» κάνει λόγο για μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα. Χαρακτηρίζει τις υποκλοπές ως «ένα μεγάλο σκάνδαλο» που αφορούσε την παράνομη χρήση του λογισμικού Predator για την παρακολούθηση δεκάδων πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και στρατιωτικών αξιωματούχων.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το κείμενο του γαλλικού πρακτορείου. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται πως τέσσερα άτομα καταδικάστηκαν για την υπόθεση των υποκλοπών. «Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το λογισμικό Predator για να υποκλέψουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες περισσότερων από 90 πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων μεταξύ 2020 και 2022» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια στέκεται στο ρόλο του Ταλ Ντιλιάν. «Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο Ταλ Ντιλιάν, πρώην Ισραηλινός στρατιώτης και ιδρυτής της Intellexa, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην προμήθεια λογισμικού υποκλοπής, η οποία εμπορευόταν το λογισμικό Predator στην Ελλάδα».

«Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι δεν ήταν παρόντες στο δικαστήριο, καταδικάστηκαν για «παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών», δήλωσε ο δικαστής. Κρίθηκαν επίσης ένοχοι για «επανειλημμένη παραβίαση συστήματος αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων» καθώς και για «παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα», προσθέτει το δημοσίευμα.