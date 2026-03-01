Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού predator.
Όπως εξηγεί «η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα “λάθος”, αλλά ένας οργανωμένος μηχανισμός», ενώ υποστηρίζει οτι «υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο».
Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει πως «η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας.
Αρκετά εξέθεσε τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης.
Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».
Ακολουθεί το βίντεο:
@nikos.androulakisΗ απόφαση έγινε η απόδειξη. Η αποφασιστικότητα θα γίνει η αλλαγή.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis