Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ προήδρευσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα παιδιά και την εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν.

Οι δηλώσεις της επικεντρώθηκαν στον ρόλο της εκπαίδευσης για τα παιδιά στην «προώθηση της ανεκτικότητας και της παγκόσμιας ειρήνης».

Είναι η πρώτη φορά που η σύζυγος οποιουδήποτε παγκόσμιου ηγέτη προεδρεύει σε αυτή τη συνεδρίαση, κάτι που έκανε η Τραμπ εκ μέρους των ΗΠΑ, καθώς η χώρα ανέλαβε φέτος την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου του ΟΗΕ.

Η Πρώτη Κυρία εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί, αν και δεν αναφέρθηκε ρητά σε κάποια συγκεκριμένη στρατιωτική δράση. «Θα θυμόμαστε για πάντα την γενναιότητα και την αφοσίωσή τους», είπε.

«Εκφράζω τις θερμές μου ευχές για γρήγορη και ομαλή ανάρρωση σε όλους όσοι έχουν τραυματιστεί. Είστε στις σκέψεις και τις προσευχές μου κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών» είπε.

Η Τραμπ, η οποία προωθεί θέματα για τα παιδιά στον επίσημο ρόλο της, πρόσθεσε επίσης: «Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό όλων των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω σύντομα η ειρήνη να είναι δική σας». Το σχέδιο να προεδρεύσει στη συνεδρίαση είχε ανακοινωθεί στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι «όταν ξεσπούν συγκρούσεις, τα παιδιά είναι από τους πιο σοβαρά πληττόμενους. Αυτήν την αλήθεια μας υπενθύμισαν τις τελευταίες δύο ημέρες», πρόσθεσε.

«Σχολεία στο Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Ομάν έχουν κλείσει και μεταβεί σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή», σημείωσε. Αναφέρθηκε επίσης σε αναφορές από το Ιράν για επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μιναμπ το Σάββατο, σκοτώνοντας 153 άτομα. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Βαθιά ντροπιαστικό»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τη Δευτέρα, ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαείντ Ιραβάνι, δήλωσε ότι «είναι βαθιά ντροπιαστικό και υποκριτικό το γεγονός ότι την πρώτη μέρα της προεδρίας των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκάλεσαν μια συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για την προστασία των παιδιών».

Το Κεντρικό Επιτελείο των ΗΠΑ δήλωσε ότι διερευνά τις αναφορές για το περιστατικό, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι «δεν είναι ενήμερος» για οποιαδήποτε επιχειρήσεις των IDF στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στοχεύσουν σκόπιμα ένα σχολείο».