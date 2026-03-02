Παρά το γεγονός πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει αμερικανική και ισραηλινή σφραγίδα, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που δέχεται πλήγμα από τον εχθρό.

Αργά χθες το βράδυ, περί τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι επλήγη από τα κατά φαινόμενα drone τύπου Shaded, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κύπρου κ. Χριστοδουλίδη χωρίς ευτυχώς απώλειες όπως αναφέρει και το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σε γραπτή επικοινωνία του «Β» στις 01:45 με το βρετανικό ΥΠΑΜ η απάντηση που λάβαμε ήταν πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας ανταποκρίνονται σε ύποπτη επίθεση με drone κατά της RAF Akrotiri στην Κύπρο τα μεσάνυχτα τοπική ώρα. Η προστασία των δυνάμεών μας στην περιοχή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και η βάση αντέδρασε για να υπερασπιστεί το προσωπικό μας. Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω».

Πηγές του βρετανικού υπουργείου Άμυνας τόνισαν ταυτόχρονα πως επανεξετάζονται τακτικά οι δυνατότητες και τα μέτρα προστασίας των υπερπόντιων βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των Κυρίαρχων Βάσεων.

Πρόσφατα μεταφέρθηκαν, πρόσθεσαν αυτές οι πηγές, πρόσθετες δυνατότητες στις βάσεις του Η.Β. στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς της χώρας για τη στήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Η επίθεση στην βρετανική βάση έλαβε χώρα την ίδια ημέρα μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε σε αμερικανικό αίτημα για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων για «αμυντικά» πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δια του Προέδρου της Νίκου Χριστοδουλίδη ήταν σαφής: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Οι στόχοι του Ισραήλ

Η Σαουδική Αραβία, εν τω μεταξύ, εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση πως αν χτυπηθούν ξανά στόχοι στο έδαφος της από πλευράς Ιράν, τότε θα αναγκαστεί να παρέμβει στρατιωτικά, χαρακτηρίζοντας τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφος της «πράξεις δειλίας». Η αντίδραση από πλευράς του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν θεωρήθηκε αναγκαία διότι από την πρώτη στιγμή η χώρα είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα διευκόλυνε αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν το αντιλαμβάνεται έτσι.

Η Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκεται εγκλωβισμένη και ενδεχομένως και αποπροσανατολισμένη μετά την απώλεια του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της, Χαμενεϊ. Η χώρα έχει πλήξει τόσο στρατιωτικές (Μπαχρέιν), διπλωματικές (πρεσβεία ΗΠΑ στο Κουβέιτ) και πολιτικές (Κατάρ και Ντουμπάι) εγκαταστάσεις, έχοντας μπλοκάρει και τα στενά του Ορμούζ.

Προς το παρόν, ο στόχος της Ισραηλινής αεροπορίας είναι αφενός να καταστρέψει τους εναπομείναντες βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν – καθότι τα αποθέματα αντιπυραυλικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων Patriot και THAAD δεν είναι απεριόριστα – αλλά και τα εργοστάσια κατασκευής τους, αφετέρου να εξολοθρεύσει όσο περισσότερους από την ηγεσία του Ιράν είναι δυνατό.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ ήδη έχουν καταφέρει καίρια πλήγματα στο Ιρανικό πολεμικό ναυτικό, με πρώτο στόχο τον απεγκλωβισμό του στενού του Ορμούζ, ενώ συνδράμουν στις Ισραηλινές επιχειρήσεις τόσο στην Τεχεράνη, όσο και – σύντομα – εναντίον των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Το μεγάλο ερώτημα της επόμενης ημέρας

Το αν θα υπάρξει ενεργή εμπλοκή – πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου – με το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle να κινείται προς την ανατολική μεσόγειο από την Βαλτική όπου βρισκόταν, είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσει και στο κατά πόσον ευρωπαϊκές (ακόμα και ελληνικές όπως η Σούδα) βάσεις ή στόχοι θα μπουν στο στόχαστρο του Ιράν, όσο αυτό έχει ακόμα το περιθώριο να επιτίθεται με το απόθεμα πυραύλων που κατέχει.

Το μεγάλο ερώτημα είναι η επόμενη ημέρα υπό νέο καθεστώς σε ένα Ιράν χωρίς στρατιωτικές επιλογές. Είναι ένας εμφύλιο πιθανός. Και αν ναι, θα χρειαστεί να εμπλακούν Αμερικανοί στο έδαφος. Και αν ναι και σε αυτό το ερώτημα, τι θα κάνει η Ευρώπη;