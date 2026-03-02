Η επιστράτευση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ετοιμότητα της Εθνικής Άμυνας, εξασφαλίζοντας ότι οι στρατιωτικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως σε περίοδο κρίσης. Μέσω αυτής, οι έφεδροι καλούνται να παρουσιαστούν στις μονάδες τους, ώστε να ενισχύσουν τη μαχητική δύναμη και να υποστηρίξουν την ομαλή μετάπτωση σε πολεμική σύνθεση.

Η επιστράτευση διακρίνεται σε γενική, σε περίπτωση πολέμου (κόκκινος συναγερμός), και μερική, όταν η χώρα δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση (πορτοκαλί συναγερμός).

Ποιοι υπάγονται στην επιστράτευση

Στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευμένοι έφεδροι που υπάγονται στο νόμο:

Αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί, μέχρι το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Οπλίτες, έως το 45ο έτος της ηλικίας τους.

Οι έφεδροι τοποθετούνται στις Μονάδες μηχανογραφικά από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με βάση τον τόπο διαμονής, την ειδικότητα και τον βαθμό τους, ενώ κατατάσσονται σε σειρές ανάλογα με την ηλικία:

Α’ Σειρά Εφεδρείας: έως 40 ετών

Β’ Σειρά Εφεδρείας: 41–45 ετών

Υποχρεώσεις σε περίοδο ειρήνης

Μετά την απόλυσή τους, οι έφεδροι εντάσσονται στην εφεδρεία και λαμβάνουν Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), που μπορεί να είναι:

Πράσινο, για άμεση τοποθέτηση στη μονάδα και στα καθήκοντα της στρατιωτικής τους θητείας.

Λευκό, για αναμονή μελλοντικής τοποθέτησης, ανάλογα με τις ανάγκες.

Κλήση σε επιστράτευση

Η πρόσκληση μπορεί να γίνει μέσω:

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο)

Τοιχοκόλλησης προκηρύξεων

Επίδοσης Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ)

Στις ανακοινώσεις των ΜΜΕ, οι έφεδροι αναγνωρίζουν τη κλήση τους μέσω συνθηματικών που αναγράφονται στο ΕΦΠ, όπως χρώμα του ΕΦΠ, γράμμα Ω με αριθμό, ή κωδικός μονάδας.

Τι πρέπει να προσέξει ο έφεδρος

Κατά την επιστράτευση, ο έφεδρος πρέπει να:

Τακτοποιήσει τις οικογενειακές υποθέσεις.

Μελετήσει τις οδηγίες στο ΕΦΠ.

Παρουσιαστεί στη Μονάδα με:

Τροφή για δύο ημέρες

Αστυνομική ταυτότητα

Επιστρατευτικά έγγραφα

Άδεια οδήγησης (αν υπάρχει)

Μικρό σακίδιο με προσωπικά είδη

Μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο συγκοινωνίας, φυλάσσοντας τα εισιτήρια όπως υποδεικνύεται, ενώ σε περίπτωση απόστασης από τη μονάδα, πρέπει να παρουσιαστεί στο πλησιέστερο ΣΠΕ, ΧΣΕ ή φρουραρχείο/αστυνομικό τμήμα για διευκόλυνση.

Η τελευταία επιστράτευση

Η πιο πρόσφατη κινητοποίηση του εφεδρικού δυναμικού έγινε 30–31 Ιανουαρίου 1996, μετά το θερμό επεισόδιο στα Ίμια. Τότε, διατάχθηκε μερική επιστράτευση στην τοπική εφεδρεία της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, χωρίς να απαιτηθούν μετακινήσεις από την ενδοχώρα. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η προσέλευση των εφέδρων ήταν ταχεία και η αποστράτευση ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα.