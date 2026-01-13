Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι το HBO Max είναι διαθέσιμo ως αυτόνομη υπηρεσία streaming στην Ελλάδα από σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2026.

Διαθέσιμο ήδη σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως, το HBO Max συνδυάζει το καλύτερο περιεχόμενο ψυχαγωγίας από HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC, Max Originals.

Η υπηρεσία προσφέρει μια εκτεταμένη συλλογή από διεθνείς επιτυχίες, αγαπημένες σειρές και έναν πλούσιο κατάλογο με εμβληματικούς τίτλους.

Ο Jamie Cooke, Warner Bros. Discovery GM of APAC, CEE, Middle East, Turkey and Africa, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε το HBO Max απευθείας στο ελληνικό κοινό, ένα ζωντανό και αφοσιωμένο κοινό που αγαπά ποιοτικές ιστορίες.

Από εμβληματικές HBO Original σειρές έως παγκόσμιες επιτυχίες και καθηλωτικά ντοκιμαντέρ, το HBO Max θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα, καθώς προετοιμαζόμαστε για αυτή την συναρπαστική εξέλιξη».

Tο HBO Max μπαίνει δυναμικά στο 2026 με τo One Battle After Another, την αποκλειστική HBO Original σειρά A Knight of the Seven Kingdoms (19 Ιανουαρίου), τα δύο αποκλειστικά για την υπηρεσία Industry (4η σεζόν) και The Pitt (2η σεζόν), τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, καθώς και τις αποκλειστικές πρεμιέρες τον Φεβρουάριο των ιταλικών και γερμανικών LOP’s Portobello και Banksters, με το γερμανικής παραγωγής 4 Blocks Zero και την ιταλική σειρά Melanie – Beyond the case να ακολουθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε δημοφιλείς σειρές όπως House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria και Industry, αλλά και σε εμβληματικούς τίτλους όπως Friends, The Big Bang Theory και Rick and Morty. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, από τις ταινίες Harry Potter και Dune έως το The Batman και το επερχόμενο Superman του 2025.

Το HBO Max προσφέρει δύο βασικά μηνιαία πλάνα. Το Standard κοστίζει 10,99 ευρώ και υποστηρίζει streaming σε δύο συσκευές σε Full HD, ενώ το Premium, στα 15,99 ευρώ, προσφέρει προβολή σε τέσσερις συσκευές σε 4K Ultra HD με Dolby Atmos όπου υποστηρίζεται. Το αθλητικό πρόσθετο Sports διατίθεται με επιπλέον κόστος 3 ευρώ τον μήνα.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε smart τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές, κονσόλες και συσκευές streaming.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως πέντε προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και να αξιοποιούν λειτουργίες όπως συνέχιση προβολής και λήψεις εκτός σύνδεσης, ανάλογα με το πλάνο. Υποστηρίζονται επίσης παιδικά προφίλ με γονικό έλεγχο.