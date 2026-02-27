Η Warner Bros Discovery συμφώνησε να εξαγοραστεί από την Paramount Skydance σε μια συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε την Παρασκευή το πρωί, σύμφωνα με ένα ηχητικό απόσπασμα από μια παγκόσμια συνάντηση της εταιρείας, το οποίο εξετάστηκε από το Reuters.

Η συμφωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης του Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο.

«Η Netflix είχε το νόμιμο δικαίωμα να ανταποκριθεί στην προσφορά της PSKY. Όπως όλοι γνωρίζετε, τελικά αποφάσισαν να μην το κάνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή συμφωνίας με την PSKY σήμερα το πρωί. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων», δήλωσε ο Bruce Campbell, διευθυντής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros, στη συνέντευξη τύπου.

Η συμφωνία ολοκληρώνει έναν πόλεμο προσφορών, αφού η Netflix αρνήθηκε να ανταποκριθεί στην τελευταία προσφορά της Paramount ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία θεωρήθηκε ανώτερη από την Warner Bros σε σχέση με τη συμφωνία της πρωτοπόρου εταιρείας streaming ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming της.

H μετοχή της Paramount σημείωσαν άνοδο 24%, ενώ της Netflix σημείωσε άνοδο 13%, καθώς οι επενδυτές υποδέχτηκαν θετικά την απόφασή της να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό της Warner Bros.

Πράσινο φως αναμένεται από Κομισιόν στο deal της Warner

Η Paramount αναμένεται να λάβει εύκολα την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, με τις απαιτούμενες εκποιήσεις να είναι πιθανότατα μικρές, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Reuters την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγές.

Ωστόσο, η συγχώνευση έχει προσελκύσει την προσοχή του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, ο οποίος δήλωσε ότι η πολιτεία διερευνά τη συμφωνία της Paramount και θα είναι «αυστηρή» στην εξέτασή της. Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει χρέος ύψους περίπου 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης του Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο, επιτρέποντας στην Paramount να αξιοποιήσει το πλούσιο απόθεμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, συμπεριλαμβανομένων franchise όπως «Fantastic Beasts» και «The Matrix».

Θα επιτρέψει επίσης στην Paramount να ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα του streaming, με μια πιθανή συγχώνευση των HBO Max και Paramount+, επιτρέποντάς της να κερδίσει μερίδιο αγοράς και να ανταγωνιστεί τον ηγέτη της αγοράς Netflix.

Η Paramount επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν ξεκίνησε μια εχθρική εκστρατεία για να αποσπάσει την εταιρεία από τον γίγαντα του streaming, αυξάνοντας συνεχώς την προσφορά της.

Η εταιρεία, με επικεφαλής τον γιο του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison, David Ellison, έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της Warner να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτείνοντας την πιθανότητα μιας βελτιωμένης προσφοράς σε μετρητά.

Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε το τέλος καταγγελίας που θα κατέβαλε σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάμβανε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Paramount συμφώνησε επίσης να καταβάλει το τέλος καταγγελίας ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που η Warner Bros οφείλει στη Netflix.

Ο ακτιβιστής επενδυτής Ancora Holdings, ο οποίος κατέχει ένα μικρό μερίδιο στη Warner Bros, είχε επίσης εντείνει την πίεση στον ιδιοκτήτη της HBO να συνεργαστεί περισσότερο με την Paramount.

Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Οι κινηματογραφικές εταιρείες ανησυχούν επίσης ότι η συγχώνευση μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ θα μπορούσε να κοστίσει θέσεις εργασίας και να μειώσει τον αριθμό των ταινιών που προβάλλονται στους κινηματογράφους.

