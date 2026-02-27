Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τον Έβρο από τις εκτεταμένες πλημμύρες αν και τις τελευταίες ώρες η στάθμη έχει υποχωρήσει κατά πέντε εκατοστά.

Η μάχη πλέον δίνεται στο Τυχερό, καθώς υπάρχει φόβος ότι αυτό θα είναι το επόμενο ανάχωμα που θα σπάσει. Μέχρι και τις 6-7 Μαρτίου δεν διαφαίνονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, ενώ στρατιώτες από το φυλάκιο της περιοχής ενισχύουν τα αναχώματα.

Από το φράγμα του Άρδα εισέρχονταν από την Βουλγαρία 1.000 κυβικά νερό ανά δευτερόλεπτο. Σε ολόκληρη την περιοχή του Έβρου έχουν πλημμυρίσει 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Σουφλί: Υποχώρησαν τέσσερα αναχώματα

Στην περιοχή του Σουφλίου έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ως και 70.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση ξυπνά μνήμες στους κατοίκους από την τρομακτική πλημμύρα του 2015.

Λάβαρα: Ίσως να αποτραβιούνται τα νερά

Στα Λάβαρα οι κάτοικοι είδαν για πρώτη φορά τα νερά να υποχωρούν και σε αυτό συντέλεσε και το σπάσιμο φράγματος σε τοπικό χωριό στη Βουλγαρία με εκτόνωση που ίσως βοηθήσει την ελληνική πλευρά.

Η στάθμη του νερού είχε φτάσει τα έξι μέτρα, αλλά η κατάσταση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών.

Τουλάχιστον δύο μήνες στα νερά οι καλλιέργειες

Θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη.

Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.