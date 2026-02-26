Ώρες αγωνίας πέρασαν τη νύχτα οι κάτοικοι του Έβρου που έδιναν μάχη με τα νερά σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο. Περισσότερα από 150.000 στρέμματα χωραφιών έχουν καλυφθεί από νερό, έπειτα από συνεχείς ροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Σε πολλά χωριά του βορείου Έβρου έχουν βυθιστεί δρόμοι, ακόμη και πινακίδες σήμανσης, ενώ η περιφέρεια του έχει τεθεί σε red code έως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ERTnews θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων. Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος: Έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο.

<br />

Το θετικό στοιχείο είναι ότι έχουν σπάσει αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε εξισορρόπηση των υδάτων και στον Έβρο. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, με συνεχείς προσπάθειες αποστράγγισης δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην πλημμυρίσουν τα χωριά.

Χρηματοδότηση για ταμιευτήρες

Κατά την επίσκεψή του στον Έβρο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ εντός της τετραετίας για έργα διαχείρισης υδάτων και δημιουργία ταμιευτήρων, ώστε η περιοχή να μην αντιμετωπίζει προβλήματα άρδευσης τους θερινούς μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή έχει δεχθεί πολλαπλά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, με φονικές πυρκαγιές στη Δαδιά, προηγούμενες πλημμύρες που έπληξαν 105.000 στρέμματα, θερινή ξηρασία, αλλά και τη νόσο της ευλογιάς που επίσης επηρεάζει την περιοχή.