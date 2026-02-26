Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Μιλώντας στο Mega News, ο κ. Ζαχαριάδης έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Ποιος έβαλε αυτούς τους τέσσερις να κάνουν αυτή τη δουλειά;», εκφράζοντας αμφιβολία ότι μια τέτοια υπόθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς πολιτική διάσταση.

«Τα ζητήματα δημοκρατίας είναι κορυφαία»

«Εμένα δεν μου περνάει από το μυαλό ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε να παρακολουθούνται επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς να τίθεται ζήτημα ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι το 2022 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε για την υπόθεση και είχε προχωρήσει στην αποπομπή του τότε γενικού γραμματέα της κυβέρνησης. «Τώρα τι γίνεται, κ. Μητσοτάκη; Θα βγει να κάνει δήλωση; Θα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη;» διερωτήθηκε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία, σημειώνοντας ότι «τα ζητήματα δημοκρατίας είναι κορυφαία» και εκτιμώντας πως «όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, θα είναι μια πολύ σκοτεινή περίοδος για τη χώρα».