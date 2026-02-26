Λίγα λεπτά μετά την απόφαση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τις υποκλοπές, που έκρινε πως οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παρανόμων παρακολουθήσεων είναι ένοχοι, ήρθε και η πρώτη αντίδραση από το ΠαΣοΚ.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ηχηρό ράπισμα στο παρακράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη» καθώς και για «απόλυτη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη».

Θυμιζουμε το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.