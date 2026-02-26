Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στον Λευκό Οίκο. Κεντρικό αποτέλεσμα της 50λεπτης συνομιλίας τους ήταν η απόφαση για την οριστικοποίηση των διαδικασιών διεξαγωγής του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα εντός του τρέχοντος έτους.

Η συνάντηση έλαβε χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, εν μέσω της αυξανόμενης γεωπολιτικής βαρύτητας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο και των εξελίξεων στο Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, δεδομένων των διμερών και τριμερών συνεργασιών που αναπτύσσει η Αθήνα. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), ο οποίος αποτελεί πεδίο σύγκλισης ζωτικών συμφερόντων για τις δύο χώρες.

Στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας, οι δύο Υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων, συμφωνώντας στην περαιτέρω προώθηση συνεργειών στους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, συζητήθηκε το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων, ενώ υπήρξε συμφωνία για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με σκοπό την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τις περιφερειακές κρίσεις, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Γάζα, με τον κ. Γεραπετρίτη να επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει ενεργά στις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης της περιοχής.

Τέλος, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ενδελεχώς τον Αμερικανό ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ολοκληρώνοντας μια ατζέντα που επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων.

«Στο ανώτατο δυνατό σημείο οι σχέσεις των δύο χωρών»

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντηση ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε: «Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Ουάσιγκτων, στον Λευκό Οίκο, για δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο έτος. Έχουμε μία πολύ καλή, πολύ εποικοδομητική σχέση.

Συνομιλούμε τακτικά, τόσο για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών, όσο βεβαίως και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Είναι ένας εξαιρετικά καλός γνώστης των περιφερειακών θεμάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήσαμε για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τις δύο χώρες.

Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο ανώτατο δυνατό σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Σε ό, τι αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο νέο δυναμικό περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση.

Σε ό, τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, συνομιλήσαμε για τα θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική – όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι.

Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά. Με όραμα για την πατρίδα μας, με σθένος και δύναμη, χωρίς ηττοπάθεια, με αυτοπεποίθηση».