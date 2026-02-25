Πέθανε ο Oliver «Power» Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan, σε ηλικία 52 ετών.
Ο δημοφιλής ιστότοπος μουσικής και πολιτισμού Okay Player ανακοίνωσε τον θάνατό του με συγκινητική δήλωση, αναφέροντας ότι ο Grant, ως οραματιστής επιχειρηματίας και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της χιπ χοπ σκηνής.
Η αφοσίωσή του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας βοήθησε στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας κληρονομιάς, που δεν επηρέασε μόνο τη μουσική, αλλά δημιούργησε μια δυναστεία πολιτισμού, ανεξαρτησίας και ιδιοκτησίας.
We are saddened to announce the passing of Oliver “Power” Grant, visionary entrepreneur and co-founder of the legendary Wu-Tang Clan.
A driving force behind one of hip-hop’s most influential movements, Power helped build a global legacy rooted in independence, ownership, and… pic.twitter.com/TC2vt4MMfx
— Okayplayer (@okayplayer) February 24, 2026