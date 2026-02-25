Πέθανε ο Oliver «Power» Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan, σε ηλικία 52 ετών.

Ο δημοφιλής ιστότοπος μουσικής και πολιτισμού Okay Player ανακοίνωσε τον θάνατό του με συγκινητική δήλωση, αναφέροντας ότι ο Grant, ως οραματιστής επιχειρηματίας και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της χιπ χοπ σκηνής.

Η αφοσίωσή του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας βοήθησε στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας κληρονομιάς, που δεν επηρέασε μόνο τη μουσική, αλλά δημιούργησε μια δυναστεία πολιτισμού, ανεξαρτησίας και ιδιοκτησίας.