Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Έρικ Ντέιν (Eric Dane) γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του Δρ. Μαρκ Σλόαν («McSteamy») στη δημοφιλή ιατρική σειρά «Grey’s Anatomy» και για την ερμηνεία του ως Καλ Τζέικομπς στη δραματική σειρά «Euphoria».

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του στο περιοδικό People Magazine, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από γενναία μάχη με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ. Η διάγνωση είχε γίνει το 2025.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από μια γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που δίνουν τον ίδιο αγώνα. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι αιώνια ευγνώμων για την έκφραση αγάπης και στήριξης που έλαβε.

Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα καθώς βιώνει αυτή την αδύνατη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Η πορεία του Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1990 με συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, ωστόσο η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ της δημοφιλούς ιατρικής σειράς «Grey’s Anatomy», υποδυόμενος τον πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σλόαν, γνωστό και ως «McSteamy».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σειρά, συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως τα «X-Men: The Last Stand», «Marley & Me» και «Burlesque».

Μετά την αποχώρησή του από τη σειρά, συνέχισε με πρωταγωνιστικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στη δραματική σειρά «The Last Ship».

Το 2019 ανέλαβε τον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, αυστηρού πατέρα του χαρακτήρα Νέιτ, στη σειρά «Euphoria». Επανέλαβε τον ρόλο στον δεύτερο κύκλο και επρόκειτο να εμφανιστεί και στον τρίτο και τελευταίο κύκλο της σειράς.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι πρόσφατα, με τελευταία του εμφάνιση το περασμένο φθινόπωρο σε επεισόδιο της σειράς «Brilliant Minds», όπου υποδύθηκε πυροσβέστη που πάσχει από ALS. Ο δημιουργός της σειράς, Μάικλ Γκράσι, είχε δηλώσει ότι ο Ντέιν επιθυμούσε να συμμετάσχει, καθώς ήταν θαυμαστής της παραγωγής.