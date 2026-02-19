Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 97 ετών η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη, με ξεχωριστό μυθιστορηματικό έργο, αλλά και πλούσια παρακαταθήκη στις μεταφράσεις ξένων συγγραφέων και την παιδική λογοτεχνία.

Πολυσχιδής συγγραφέας και πολίτης του κόσμου, με ζωή μοιρασμένη ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, η Ιωάννα Καρατζαφέρη αποτέλεσε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ είχε λάβει το Β΄ Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 1963. Ακόμη, είχε τιμηθεί με το βραβείο Λουντέμη, αλλά και με εύφημη μνεία από την ομάδα των 12.

Ξεχωριστή προσωπικότητα, η συγγραφέας είχε μια διαδρομή γεμάτη κοινωνικούς αγώνες και αγαπημένα μυθιστορήματα μεταξύ των οποίων τα «Επιπλωμένα δωμάτια», «Το χαμένο κουμπί» και «Τα ζευγάρια της Αθήνας».

Από την Καλαμάτα στο Μανχάταν

Γεννημένη το 1929 στην Καλαμάτα και μεγαλωμένη στην Καλλιθέα σπούδασε οικονομικά στην Αμερική. Πραγματοποίησε επίσης θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές στη Λουντ της Σουηδίας. Στο Μανχάταν εργάστηκε από το 1961 και έπειτα σε γραφεία τουριστικών και αεροπορικών εταιριών.

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, επέστρεψε εκ νέου στη Νέα Υόρκη, όπου επικεντρώθηκε στην οργάνωση της αντίστασης κατά της Χούντας. Τον Δεκέμβριο του 1970 έφυγε από τη Νέα Υόρκη, πήγε στη Λουντ και το 1974 επέστρεψε στην Αθήνα.

Η γραφή της Ιωάννας Καρατζαφέρη ξεχώριζε για το ιδιότυπο προσωπικό της στυλ ενώ η θεματολογία της επικεντρωνόταν στη γυναίκα και τις κοινωνικές σχέσεις.

Μυθιστορήματα

Επιπλωμένα δωμάτια, 1962

Το χαμένο κουμπί, 1977

Μπαζαγιάζι, 1978

Τα κορίτσια του Ερεχθείου, 1981

Τέσσερις Πολωνέζες 1982

Οι δύο τελευταίοι, 1983

Καφενείον ο τέταρτος κόσμος, 1984

Ζευγάρια της Αθήνας, 1985

Οι έφηβοι του Κολωνού, 1987

Η ώρα του λύκου, 1990

Εσθέρ, 1991

Διηγήματα

Η ζωή σε τέσσερις πράξεις, 1964

Ιστορίες για άντρες, 1980

Χωρισμένοι στα δυο, 1988

Παιδικά

Μια διπλή παιδική ιστορία, 1980

Ένα πιάνο με φτερά, 1985

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποχαιρετά την συγγραφέα Ιωάννα Καρατζαφέρη

«Από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο.

Η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του ΚΚΕ, έλαβε ενεργό μέρος στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας τα χρόνια που ζούσε στις ΗΠΑ, αψηφώντας την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών και συνέχισε τον αγώνα της στην Σουηδία.

Η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που «ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι» με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες σημειώματα της στον “Ριζοσπάστη” και στο συγγραφικό της έργο» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.»