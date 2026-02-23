Ισχυρό μήνυμα μία μέρα πριν το κρίσιμο ραντεβού του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για τον Κάθετο Διάδρομο στις ΗΠΑ έστειλε η δημοπρασία της Δευτέρας για το προϊόν δυναμικότητας Route 1 που ολοκληρώθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον σε στενή συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με τους TSOs της περιοχής (Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz, GTSOU).

Οπως ανακοίνωσε ο ΔΕΣΦΑ, στο Route 1 (Ελλάδα–Ουκρανία) δεσμεύτηκε σχεδόν πλήρως (98%) η προσφερόμενη ποσότητα για τον μήνα Μάρτιο. Ειδικότερα δεσμεύθηκαν 25.000.000 KWh από τις συνολικά 25.554.129 kWh που προσφέρθηκαν.

Η επιτυχία των σημερινών δημοπρασιών, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων συναντήσεων για το θέμα που ξεκινούν αύριο στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζει τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης — μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά, τονίζει ο ΔΕΣΦΑ. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη.

Στην Ουάσινγκτον ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει στην Ουάσινγκτος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων που ενισχύουν τη στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, εδραιώνουν τον ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στη συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) και αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών που θα επιτρέψουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Βαρύνουσας σημασίας είναι η συμμετοχή την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου του κ. Παπασταύρου στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit» και το οποίο πραγματοποιείται στο Donald J. Trump Institute of Peace.

Στη Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν 12 ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου.

Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου εταίρου και κρίσιμου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της γεωπολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

