Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε η Τήνος για τρεις μήνες εξαιτίας της κακοκαιρίας, μετά από επείγον αίτημα του δημάρχου Παναγιώτη Κροντήρα.

Στο αίτημά του ο δήμαρχος Τήνου είχε ήδη υπογραμμίσει με εμφαντικό τρόπο ότι το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια «απρόβλεπτη κατάσταση ανωτέρας βίας» με τις συνεχείς καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, επικίνδυνες διαβρώσεις εδαφών και πτώσεις λίθων, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για τους πολίτες.

Είμαστε παρόντες στην πρώτη γραμμή και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαταστήσουμε το συντομότερο δυνατόν την ασφάλεια και την ομαλότητα στο νησί μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.