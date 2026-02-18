Η Ελλάδα ζει πρωτοφανή εικόνα καταστροφής. Από τα νησιά του Ιονίου και τα Χανιά, μέχρι την Αχαΐα και τη Θεσσαλονίκη, οι πολίτες καλούνται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς οι ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στα οδικά δίκτυα, οι διακοπές ρεύματος και οι εκκενώσεις περιοχών αυξάνονται συνεχώς. Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία δίνει μάχη για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Θερμοκρασία και άνεμοι: Ο Βαρδάρης σαρώνει τη Βόρεια Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, ο ισχυρός Βαρδάρης πνέει με ριπές ανέμου έως 9 μποφόρ, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, ζημιές σε αυτοκίνητα και διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως Μελισσοχώρι, Πεύκα και Θέρμη. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις, με πάνω από 88 περιστατικά κοπής δέντρων και 33 για απομάκρυνση αντικειμένων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στον αερολιμένα «Μακεδονία», όπου αεροπλάνα κατευθύνθηκαν στην Αθήνα.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά σε νησιά και παράκτιες περιοχές

Με ριπές ανέμων έως και 110 χλμ/ώρα, η θάλασσα φούσκωσε στους Παξούς, τη Λευκάδα, την Πάρο και την Κρήτη, όπου οι άνεμοι είναι θυελλώδεις (121 km/h), προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε πλατείες, παραλιακές οδούς και λιμάνια.

Στην Κέρκυρα, η πτώση δέντρων και οι διακοπές ρεύματος έχουν πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στα Χανιά, τζάμια και ταμπέλες καταστημάτων έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους, προκαλώντας ζημιές.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα

Από την Αιτωλοακαρνανία μέχρι την Αχαΐα, τα ποτάμια υπερχείλισαν, με τον Αχελώο, τον Καλαμά, τον Λούρο και τον Βουραϊκό να δημιουργούν πλημμύρες σε καλλιέργειες, σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην Αχαΐα και τον Ερύμανθο, καθιζήσεις και κατολισθήσεις θέτουν σε κίνδυνο υποδομές και δρόμους, ενώ οι δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών.

Αποκλεισμένα χωριά και εκκενώσεις

Στην Αλαγονία της Καλαμάτας, εκκενώθηκαν οι οικισμοί Μαχαλά και Πάνω Μεριά, ενώ στο Μαζαράκι Πηνείας, περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν, λόγω κατολίσθησης.

Στο Κατάκολο, βράχος 40 τόνων συγκρατείται με συρματόσχοινα, με προληπτική εκκένωση 10 κατοικιών. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Συγκοινωνίες και απαγορευτικά δρομολογίων

Η σιδηροδρομική γραμμή Σίνδος – Θεσσαλονίκη διακόπηκε προσωρινά λόγω πτώσης δέντρου, ενώ μικρά προβλήματα καταγράφηκαν σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με απαγορευτικά απόπλου σε Βόλο-Σποράδες, Αρκίτσα-Αιδηψός και Καβάλα-Πρίνος.

Στον Πειραιά, τα δρομολόγια προς Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ανάλογα με την κρίση των πλοιάρχων.

Από την Κρήτη, τα πλοία απέπλευσαν μετά τις 12 το μεσημέρι, θα καταπλεύσουν στον Πειραιά μετά τις εννέα το βράδυ, για να πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια της επιστροφής αργά το βράδυ.

Πολιτική Προστασία σε πλήρη ετοιμότητα

Οι δήμοι και οι Περιφέρειες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, με συνεργεία να επιχειρούν στα επικίνδυνα σημεία, να καθαρίζουν δρόμους, να αποκαθιστούν την ηλεκτροδότηση και να συνδράμουν τους κατοίκους όπου χρειάζεται.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πυροσβεστική (199) και τις τοπικές αρχές για καθοδήγηση και βοήθεια.