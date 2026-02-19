Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20-02-2026) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21-02-26).
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ ο καιρός αρχικά θα χαλάσει στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.
Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-26) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Την Παρασκευή
- στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
- στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
- στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
- στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
- στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.
Το Σάββατο
- στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα
- στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
- στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.