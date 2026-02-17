Τεράστιες καταστροφές σε δρόμους, σπίτια και περιουσίες, έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία που χτύπησε σφοδρά την Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο.

Σε επιφυλακή βρίσκονται από το πρωί αρκετές περιοχές της χώρας μετά το έκτακτο δελτίο καιρού, που προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμους.

Το Μαζαράκι και άλλοι πέντε οικισμοί στην Πηνεία παραμένουν αποκλεισμένοι από καθιζήσεις που έχουν καταστρέψει τον κεντρικό δρόμο.

Τραγικές εικόνες στο Μαζαράκι Πηνείας

Μετά βίας έφυγαν το πρωί για το σχολείο οι μαθητές, και το μεσημέρι επέστρεψαν με το δρόμο να παραμένει κλειστός.

Η μόνη επιλογή για να φτάσουν στο σπίτι τους, την ώρα που στην περιοχή επικρατεί ισχυρή κακοκαιρία, ήταν να αναζητήσουν μονοπάτια μέσα από τα χωράφια

Μέσα στο χώμα που βουλιάζει, γονείς και κάτοικοι πήραν τα παιδιά αγκαλιά για να τα μεταφέρουν με ασφάλεια στην άλλη πλευρά που βρίσκονται τα σπίτια του χωριού.





Πλημμύρισε η παραλιακή της Πάτρας

Νέα σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Πάτρα, όπου αποφασίστηκε το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στην Ακτή Δυμαίων, εξαιτίας της εκτεταμένης συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Παρά το γεγονός ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα η κατάσταση έδειχνε να έχει ομαλοποιηθεί και ο δρόμος είχε καθαρίσει από τα νερά, λίγες ώρες αργότερα η εικόνα άλλαξε δραματικά, με την παραλιακή οδό να πλημμυρίζει εκ νέου, όπως αναφέρει το thebest.gr.

Τα νερά επεκτάθηκαν και στα κάθετα δρομάκια, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Πλημμύρισαν καταστήματα και καλλιέργειες

Στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας η θάλασσα βγήκε στην στεριά με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα και να προκληθούν ζημιές σε επαγγελματικούς χώρους κατά μήκους του παραλιακού μετώπου.

Κορμοί δέντρων και φερτά υλικά έχουν σωρευτεί στο φράγμα Ράγιου στη Θεσπρωτία με άμεσο κίνδυνο την υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά.

Πάλεψε με τα κύματα

Στην Αστυπάλαια ψαράς για να σώσει το καΐκι του από τα μανιασμένα κύματα βουτάει στο νερό και αρχίζει να τραβά το σχοινί για να το δέσει σε απάνεμο σημείο.

Κατάφερε να βγει σώος στη στεριά και να σώσει την περιουσία του.

Στο Ηράκλειο θυελλώδεις άνεμοι έσπασαν τζάμια επιχείρησης με τον ιδιοκτήτη να πετάγεται έντρομος από το γραφείο του.

Χωριά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Αγίου Αρσενίου και Απεράθου στην Νάξο μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» το νησί τις προηγούμενες μέρες.

Στον παραλιακό δρόμου του Αγίου Προκοπίου, το οδόστρωμα υποχωρήσει και σε ορισμένα σημεία παραμένει στον αέρα.

Αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έκανε και ο δήμος Κατερίνης μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν στο παραλιακό μέτωπο.

Βράχος 40 τόνων αποκολλήθηκε στο Κατάκολο

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία.

Κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.

Εκκένωση οικισμών στον Ταΰγετο

Λόγω των κατολισθήσεων και καθιζήσεων ο δήμος Καλαμάτας πήρε την απόφαση να εκκενωθούν προληπτικά οι οικισμοί Μαχαλά και Άνω Μεριά Αλαγονίας στον Ταΰγετο με τους τελευταίους ηλικιωμένους να απομακρύνονται το απόγευμα της Δευτέρας.

Αυτό που φοβόντουσαν στην Ηλεία έγινε. Μετά τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που χτύπησαν την περιοχή η απόφαση να προκληθεί ελεγχόμενη εκτόνωση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή προς τον Πηνειό προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μετατραπούν σε απέραντες λίμνες.

Υπερχείλισε ο Πηνειός

Μία ολόκληρη συνοικία στην πόλη του Βαρθολομιού παραμένει αποκλεισμένη από την υπερχείλιση του Πηνειού. Όπως βλέπετε πίσω μου η γυναίκα έχει αποκλειστεί από χθες το μεσημέρι στο σπίτι της.

Μετά την κακοκαιρία μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

Καταστροφές στο οδικό δίκτυο στην Κέρκυρα

Παράλληλα τεράστιες είναι οι καταστροφές τόσο στο οδικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο και στην Κέρκυρα, οι κάτοικοι της οποίας βιώνουν πρωτοφανή φαινόμενα βροχόπτωσης.

Στην περιοχή Μπούκαρη, ο παραλιακός δρόμος που ενώνει συνοικίες στη νοτιοανατολική Κέρκυρα έχει υποχωρήσει σε πάρα πολλά σημεία, κάνοντάς τον ουσιαστικά απροσπέλαστο και πολύ επικίνδυνο.

Στην παραλία του Αρρίλα από τα πιο τουριστικά θέρετρα του νησιού, το οδόστρωμα σε πολλά σημεία έχει καταστραφεί εντελώς. Χείμαρροι και ποτάμια έχουν διαβρώσει το έδαφος σε τέτοιο βαθμό που καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση για αυτοκίνητα και πεζούς.

Τζουμέρκα

Ο επαρχιακός δρόμος Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, έχει κοπεί στα δύο με το σημείο να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Ο δρόμος έχει εξαφανιστεί, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε την ώρα της καθίζησης το πρωί της Κυριακής με τον οδηγό να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, η απομάκρυνση του οχήματος έγινε με γερανό.

Η εικόνα από ψηλά, αποκαλυπτική για το μέγεθος της ζημίας με τον δρόμο να έχει υποστεί καθίζηση 60 μέτρων.