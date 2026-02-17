Με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πρόγραμμα «Zero Waste HORECA» συμβάλλει δυναμικά στη διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου μοντέλου λειτουργίας για τον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης. Αυτή η προσπάθεια κορυφώθηκε για ακόμη μία χρονιά με τις «Zero Waste HORECA» Διακρίσεις 2026, όπου 425 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν για τις επιδόσεις τους στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Συγκεκριμένα, 425 επιχειρήσεις έλαβαν Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste HORECA Διάκριση, ενώ 10 επιχειρήσεις επιβραβεύτηκαν με χρηματικά έπαθλα για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες που υλοποίησαν με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα αποκτά σταθερά κεντρική θέση στον κλάδο.

Οι διακρίσεις βασίζονται σε αξιολόγηση από 29μελή επιτροπή, με συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνικών και οικονομικών φορέων, διασφαλίζοντας διαφάνεια, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει πραγματικές πρακτικές και μετρήσιμα αποτελέσματα, και όχι απλώς καλές προθέσεις.

Στον πυρήνα των διακρίσεων βρίσκεται το πρόγραμμα «Zero Waste HORECA», το οποίο σήμερα αριθμεί περισσότερα από 3.200 ενεργά μέλη σε όλη τη χώρα. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, www.zerowastefuture.gr, οι επιχειρήσεις – μέλη μπορούν να εντοπίσουν πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Υιοθετώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους απόδοση, μέσω χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών, προσέλκυσης πελατών και βελτιωμένης κερδοφορίας.

Η προσέγγιση του προγράμματος είναι ολιστική: ξεκινά από τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση και επεκτείνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και στις βιώσιμες προμήθειες; Πρακτικές που εφόσον υλοποιηθούν μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Με αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα μεταφράζεται σε καθημερινή επιχειρησιακή πρακτική με απτά οφέλη.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, ο οποίος υπογράμμισε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο, δίνοντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία και την έμπνευση να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της προσπάθειας και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλη τη χώρα».

Η κα Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το πρόγραμμα Zero Waste HORECA και, κυρίως, για τις επιχειρήσεις που το κάνουν πράξη στην καθημερινή τους λειτουργία. Η ανταπόκριση των καταναλωτών δείχνει ότι οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίζονται και εκτιμώνται, όπως επιβεβαίωσε η πρόσφατη μελέτη που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις του κλάδου που επενδύουν στη βιωσιμότητα. Οι Zero Waste HORECA Διακρίσεις έρχονται να αναδείξουν αυτήν την πορεία και να επιβραβεύσουν επιχειρήσεις που θέτουν υψηλά πρότυπα για τον κλάδο και συμβάλλουν ουσιαστικά σε ένα πιο καλύτερο, κοινό μέλλον για όλους».

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σημείωσε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου Φιλοξενίας και Καφεστίασης. Τα αποτελέσματα για το 2025 δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου και την συμβολή στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων».

Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες αυτές βρίσκουν ισχυρή ανταπόκριση και από την πλευρά των καταναλωτών. Η πανελλαδική έρευνα «Βιωσιμότητα στον κλάδο HORECA: Τι ζητούν οι καταναλωτές», που υλοποιήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη χρηματοδότηση της Coca-Cola Hellas, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 75% των καταναλωτών έχει θετική γνώμη για τις επιχειρήσεις-μέλη προγραμμάτων όπως το Zero Waste HORECA, ενώ το 70% θεωρεί ότι λειτουργούν με υψηλά πρότυπα απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Παράλληλα, το 65% όσων γνωρίζουν το πρόγραμμα δηλώνουν πιθανό να επιλέξουν μια επιχείρηση-μέλος και το 67% ότι θα τη συστήσουν σε άλλους.

Οι Zero Waste HORECA Διακρίσεις, λοιπόν, αντικατοπτρίζουν μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κλάδος τη βιωσιμότητα: όχι ως υποχρέωση, αλλά ως επένδυση στο μέλλον.