Τις διμερείς σχέσεις και τους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσής τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες, συζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν (Mohamed bin Zayed Al Nahyan) κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της συνεργασίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης προς όφελος των δύο χωρών και των λαών τους.

Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και υπογράμμισαν τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο. Τέλος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ