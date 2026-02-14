Μέχρι μεθαύριο Δευτέρα (16/2) θα συνεχιστούν τα έργα στη σήραγγα «Λιοσίων» της Αττικής Οδού, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στην παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχε ανακοινώσει στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο.

Ειδικότερα, αναμένεται να προχωρήσει στον αποκλεισμό των παρακάτω εισόδων στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, μέχρι τις έξι το πρωί της Δευτέρας:

Είσοδος Μάνδρας (κόμβος 1)

Είσοδος Ασπρόπυργου (κόμβος 4)

Είσοδος Αιγάλεω (κόμβος 5)

Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι οδηγοί καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο μετακίνησης, ιδιαίτερα όσοι κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Σημειώνεται πως, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.