Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Ελευσίνα ως την Περιφερειακή Αιγάλεω είναι σε ισχύ έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 14/2.

Ειδικότερα, κλειστές θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Ποιες είσοδοι στην Αττική Οδό θα είναι κλειστές

Κόμβος 1 – Ελευσίνα

Κόμβοι 2–5 (έως Περιφερειακή Αιγάλεω) στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ποιες παραμένουν ανοιχτές

Οι είσοδοι από Κόμβο 6 (Λεωφόρος Φυλής) και μετά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, θα λειτουργούν κανονικά.

Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Από 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/02 – Έως 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 14/02

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο μετακίνησης, ιδιαίτερα όσοι κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο.

Αναλυτικά: