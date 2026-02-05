Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «11ος Lycabettus Run».

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από τις 08:00 έως τις 13:30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς: