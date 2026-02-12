Ένας Θρύλος φτιαγμένος από ατσάλι! Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και τελικά πήρε την πολύτιμη νίκη.

Ντόρσεϊ – Φουρνιέ έβαλαν από τέσσερα τρίποντα (17 και 18π αντίστοιχα), ο Βεζένκοφ έβαλε τρία (23π, 8ρ), το ένα εκ των οποίων στο τέλος, και τελικά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα… τσίκνισε με καλεσμένους τους Σέρβους φίλους της.

Ο Ερυθρός ήταν σκληρός αντίπαλος και επέστρεφε συνεχώς. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός άντεξε και δεν λύγισε σε καμία προσπάθεια ανατροπής του συνόλου του Ομπράντοβιτς.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αργά και χωρίς ρυθμό στην επίθεση. Βρέθηκε πίσω με 8-2, όμως με κορυφαίους τους Γουόκαπ – Γουόρντ έκανε ένα σερί που τον έφερε μπροστά με 10-8. Οι δύο ομάδες είχαν ξεσπάσματα ως το τέλος της περιόδου, που βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά με 24-20.

Ο Φουρνιέ συστήθηκε στο παιχνίδι με δύο σερί τρίποντα και η διαφορά ανέβηκε για πρώτη φορά στους δέκα. Ο Ολυμπιακός σούταρε καλά από μακριά, ο Τζόουνς ήταν φοβερός και η διαφορά παρέμενε. Γενικά το μεγαλύτερο διάστημα ήταν εξαιρετικό για τους Πειραιώτες, οι οποίοι όμως λύγισαν στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Με ένα σερί, ο Ερυθρός μέιωσε σε 49-45 στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν ουσιαστικά σα το δεύτερο. Ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε, αλλά στο τέλος είδε τον Ερυθρό να μειώνει μετά από άστοχες επιθέσεις. Ξανά στους τέσσερις έκλεισε η περίοδος: 72-68.

Ο Φρανκ Νιλικίνα έδωσε πολύ μεγάλες βοήθειες με την είσοδό του σε άμυνα και επίθεση. Η διαφορά ανέβηκε ξανά στους 9, αλλά έπεσε αμέσως στους 5 και αργότερα στους έξι. Οι χαμένες βολές ήταν εχθρός του Ολυμπιακού, που δε μπορούσε να χτίσει νέα διαφορά.

Ο Ερυθρός έχασε ελεύθερο τρίποντο για να μειώσει στους δύο και ο Ολυμπιακός βγήκε στον αιφνιδιασμό, ανεβάζοντας τη διαφορά στους επτά. Ούτε εκεί εκοτξέυτηκαν οι Πειραιώες. Ο Ερυθρός μείωσε στους πέντε, ο Φουρνιέ αστόχησε και ο Μπάτλερ κέρδισε βολές στα 85 δευτερόλεπτα για να μειώσει στους τέσσερις και να ανακτήσει την κατοχή, αφού οι γηπεδούχοι έχασαν το ριμπάουντ . Ο Μπάτλερ έχασε ελεύθερο τρίποντο και ο Ολυμπιακός κέρδισε τη μπάλα μετά από έλεγχο στο instant replay για το out.

Η επίθεση κόλλησε, αλλά… Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος σούταρε από το σπίτι του κρεμασμένος και σκόραρε! Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα και ο Τζόουνς κέρδισε βολές στα 39.6: τις έβαλε και +9!

Ο Ερυθρός μείωσε στους επτά από κοντά, ο Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ και έγινε λάθος στην επαναφορά στα 32.6. Ο Μονέκε σκόραρε για τρεις και έκοψε στους τέσσερις. Ο Ντόρσεϊ κέρδισε βολές, τις έβαλε και ο Μονέκε αστόχησε στην επίθεση. Το παιχνίδι τελείωσε!

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86.