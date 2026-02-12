Και με τη… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (12/2) την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού», Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/2) μέσω instagram την απόκτηση του 31 ετών Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια έναντι περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Η λακωνική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Χέιζ-Ντέιβις αναφέρει: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια».