Στην οριστική διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώνοντας και σε κομματικό επίπεδο τις κυρώσεις κατά του ευρωπαίου αντιπροσώπου του. Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια του σοβαρού επεισοδίου και της καταγγελθείσας επίθεσης κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Στρασβούργο.

Η χθεσινή επικύρωση της διαγραφής από την αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος αποτελεί το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αμέσως μετά το συμβάν. Υπενθυμίζουμε ότι αμέσως ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον Νίκο Παππά εκτός της Ευρωομάδας του κόμματος

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου, έχει λάβει και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο ευρωβουλευτής αντιμετωπίζει κατηγορίες για το αδίκημα της βίας κατά προσώπου που επιτελεί δημόσια υπηρεσία.

Σημειώνεται πως η συμπεριφορά του κρίθηκε από τα κομματικά όργανα ως ασύμβατη με τις αξίες και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οδηγώντας έτσι στην πλήρη διακοπή της πολιτικής τους συνεργασίας.