Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου, σύμφωνα με πληροφορίες της BBC.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να πούλησε τα δικαιώματα στην ανεξάρτητη μουσική εκδοτική εταιρεία Primary Wave στις 30 Δεκεμβρίου για περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί.

Η Primary Wave και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, επίσης, δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος, με τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας να αρνούνται να κάνουν σχετικές δηλώσεις.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Σπίαρς δήλωσε ότι «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία». Το τελευταίο της τραγούδι ήταν ένα ντουέτο που κυκλοφόρησε με τον Elton John το 2022.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παραμένει μία από τις πιο εμπορικές γυναίκες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο μουσικός της κατάλογος περιλαμβάνει εννέα άλμπουμ από το ντεμπούτο της το 1999 με το “…Baby One More Time”.

Το πρώτο single του άλμπουμ, “…Baby One More Time”, έφτασε στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ και έγινε ένα από τα best-seller singles στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Η Primary Wave έχει επίσης αποκτήσει τα δικαιώματα των περιουσιών των Notorious BIG, Prince και Whitney Houston. H Primary Wave ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια από τον μουσικό παραγωγό Lawrence Mestel, μετά την αγορά του 50% του μεριδίου του Kurt Cobain στον κατάλογο της Nirvana.

Διακεκριμένοι καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, ο Justin Bieber, ο Justin Timberlake και η Shakira πούλησαν πρόσφατα και αυτοί τους καταλόγους τους.

Ο Springsteen πούλησε τον κατάλογό του στη Sony το 2021 για 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Bieber φέρεται να υπέγραψε συμφωνία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με την Hipgnosis Songs Capital το 2023.

Η πώληση των δικαιωμάτων του μουσικού καταλόγου της Σπίαρς έρχεται μετά από μια ταραχώδη πορεία στην προσωπική της ζωή. Το 2021 έληξε η 13ετής νομική κηδεμονία της, η οποία όριζε τον πατέρα της ως διαχειριστή των οικονομικών της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το 2023 τα απομνημονεύματά της με τίτλο “The Woman in Me”, περιγράφοντας λεπτομερώς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ζώντας υπό κηδεμονία.