«Ο Μίκι Ρουρκ βρίσκεται σε επείγουσα και δύσκολη κατάσταση· κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Η ζωή δεν κινείται πάντα σε ευθεία γραμμή και παρά τα όσα έχει δώσει μέσω της δουλειάς και της ζωής του, τώρα αντιμετωπίζει μια οικονομική δυσκολία που θέτει σε κίνδυνο την κατοικία του».

Ο Μίκι Ρουρκ κινδυνεύει να μείνει άστεγος, σε μια ακόμα στροφή της πολυτάραχης ζωής του.

Ο Μίκι Ρουρκ έλαβε τριήμερη ειδοποίηση έξωσης στα τέλη Δεκεμβρίου καθώς χρωστάει 59.100 δολάρια για το ενοίκιο της έπαυλης στο Λος Άντζελες. Καθώς δεν συμμορφώθηκε, ο ιδιοκτήτης τώρα τον μηνύει ζητώντας αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα.

Ο Μίκι Ρουρκ ζητά βοήθεια για να αποφύγει την έξωση

«Ο Μίκι περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται γι’ αυτόν και θέλουν να βοηθήσουν», δήλωσε η Τζοέλ Τζόουνς, φίλη και μέλος της ομάδας διαχείρισης του Μίκι Ρουρκ στο Hollywood Reporter.

Η Τζόουνς έγραψε στο GoFundMe ότι η εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Ρουρκ για να βοηθήσει στην κάλυψη των άμεσων εξόδων που σχετίζονται με τη στέγαση και να αποτρέψει κάτι τέτοιο».

«Ο Μίκι Ρουρκ είναι ένα είδωλο – αλλά η πορεία του, όσο επώδυνη κι αν είναι, είναι επίσης βαθιά ανθρώπινη. Είναι η ιστορία κάποιου που έδωσε τα πάντα στη δουλειά του, πήρε πραγματικά ρίσκα και πλήρωσε πραγματικά κόστη. Η φήμη δεν προστατεύει από τις δυσκολίες και το ταλέντο δεν εγγυάται σταθερότητα.

Αυτό που μένει είναι ένα άτομο που αξίζει αξιοπρέπεια, στέγαση και την ευκαιρία να ξανασταθεί στα πόδια του. Ο στόχος είναι απλός: να δοθεί στον Μίκι σταθερότητα και ηρεμία σε μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδο – ώστε να μπορεί να μείνει στο σπίτι του και να έχει τον χώρο να σταθεί ξανά στα πόδια του» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα του διαδικτυακού εράνου.

Ο Ρουρκ άρχισε να νοικιάζει το συγκεκριμένο ακίνητο λίγο πριν αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον του Celebrity Big Brother UK, λόγω φερόμενης οικονομικής διαφοράς, μετά την αμφιλεγόμενη αποχώρησή του από το ριάλιτι τον Απρίλιο του 2025. Τότε, η μάνατζέρ του, Κίμπερλι Χάινς, είχε αναφερθεί στην πρόωρη αποχώρηση με δήλωσή της στο PEOPLE, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή προσέβαλε τον Ρουρκ «εξευτελίζοντάς τον δημόσια» και αρνούμενη να του καταβάλει τα χρήματα που του όφειλε.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν το Big Brother έκλεισε τον Μίκι Ρουρκ, γνώριζε πλήρως τόσο τη δημόσια εικόνα του όσο και το πώς αυτή ταίριαζε με το προφίλ του ‘αντάρτη’ του Χόλιγουντ», ανέφερε τότε η Χάινς, προσθέτοντας ότι η παραγωγή γνώριζε πως η παρουσία του ηθοποιού θα ήταν «εκρηκτική, αμφιλεγόμενη και άκρως ελκυστική για το κοινό και αυτό ακριβώς πήραν και ακόμη περισσότερα».

Το άλλοτε « νεαρό λιοντάρι του Χόλιγουντ»

Ο Μίκι Ρουρκ έχει από χρόνια πάρει την κάτω βόλτα. Λες και η ιστορία του ήταν προδιαγεγραμμένη και δεν μπορούσε να αποδράσει από αυτή. Ο άλλοτε γόης της δεκαετίας του ‘80 έκανε τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη, φτάνοντας στο σήμερα να φλερτάρει με την αστεγία. Σαν ο Μίκι Ρουρκ να ήταν αποφασισμένος από πάντα να αυτοκαταστραφεί.

Στην αυτοβιογραφία του, “Stories I Only Tell My Friends”, ο Rob Lowe θυμάται την πρώτη του συνάντηση με τον Μίκι Ρουρκ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Outsiders (1983).

«Ένας άντρας – που έμοιαζε με άστεγος – μπήκε στο πλατό. Είχε μακριά, βρώμικα μαλλιά, αξύριστο πρόσωπο και σκισμένα, λερωμένα δερμάτινα παντελόνια. Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα τον πλησίασε. Οι άλλοι ηθοποιοί τον έδειξαν και ψιθύρισαν: “Είναι ο Μίκι Ρουρκ”. “Ποιος” ρώτησα. Δεν τον είχα ακουστά. Τον λάτρευαν σαν να ήταν γιος του Λόρενς Ολίβιε και του Ιησού Χριστού».

Σταρ του Χόλιγουντ στα 80s, μποξέρ τη δεκαετία του 1990 και εκκεντρικός χαρακτήρας του 21ου αιώνα, ο Μίκι Ρουρκ παλεύει κάθε φορά με μία νέα φάση στη ζωή του. Καθεμία από αυτές είναι και πιο δύσκολη. Ταπεινωτική, θα μπορούσε κανείς να πει για τον άνθρωπο που κάποτε οι Los Angeles Times χαρακτήριζαν «νεαρό λιοντάρι του Χόλιγουντ, ηθοποιό με τη μελαγχολική ένταση του Μάρλον Μπράντο [και] την ενέργεια του Τζέιμς Ντιν».

Κατά η διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο Ρουρκ πρωταγωνίστησε στις ταινίες Diner, Η χρονιά του δράκου, Ο αταίριαστος, και το ερωτικό δράμα 9 ½ εβδομάδες, και έλαβε θετικές κριτικές για τη δουλειά του στις ταινίες Barfly και Δαιμονισμένος άγγελος.

Το 1991, ο Ρουρκ, που είχε ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το μποξ στα νιάτα του, άφησε την ηθοποιία και έγινε επαγγελματίας μποξέρ για μια περίοδο. Αργότερα είχε δεύτερους ρόλους σε αρκετές ταινίες.

Το 2005, ο Ρουρκ έκανε την επιστροφή του στους κύκλους του Χόλιγουντ με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Sin City, για τον οποίο κέρδισε βραβεία από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Σικάγου, το Ιρλανδικό Βραβείο Τηλεόρασης και Κινηματογράφου και το Βραβείο Ένωσης Διαδικτυακών Κριτικών Κινηματογράφου.

Στην ταινία του 2008 Ο παλαιστής, ο Ρουρκ ερμήνευσε το ρόλο ενός ξεπεσμένου παλαιστή. Για τον ρόλο αυτό έλαβε το 2009 τη Χρυσή Σφαίρα, ένα βραβείο BAFTA, και μια υποψηφιότητα για Βραβείο Όσκαρ. Το 2010, εμφανίστηκε στο Iron Man 2 και στο Οι αναλώσιμοι.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μίκι Ρουρκ ήταν πάντα εαυτός του

Τι έκοψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα του; Μιλώντας στο Vulture άνθρωποι που είχαν σχέσεις μαζί του κατά τη διάρκεια της ζωής του, έδωσαν μία και πολύ σαφή απάντηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μίκι Ρουρκ ήταν και παραμένει ο εαυτός του.

«Έχω ζήσει υπέροχες στιγμές σε μερικές ταινίες, ρόλους που οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν θα μπορούσαν να παίξουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Αλλά έχω κάνει και κάποια λάθη. Δεν κατηγορώ κανέναν άλλο. Ελπίζω μόνο να μπορέσω να μάθω από αυτά», δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Ένας ηθοποιός διαμορφώνεται τόσο από τους ρόλους που δέχεται όσο και από αυτούς που απορρίπτει – και η λίστα των επιτυχιών που ο Ρουρκ έχει απορρίψει είναι συγκλονιστική. Έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Ντάστιν Χόφμαν για να συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία Rain Man, η οποία κέρδισε τέσσερα Όσκαρ το 1988, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας – τελικά ο Τομ Κρουζ δέχτηκε τον ρόλο. Ο Ρουρκ απέρριψε επίσης ρόλους στις ταινίες Platoon, The Untouchables και Pulp Fiction.

Μεγάλωσε σε μια δύσκολη γειτονιά του Μαϊάμι. Ο πατέρας του τον εγκατέλειψε όταν ήταν μικρός και υπέστη κακοποίηση από τον δεύτερο σύζυγο της μητέρας του, έναν βίαιο αστυνομικό.

Βρήκε καταφύγιο στην πυγμαχία και προσπάθησε να ακολουθήσει τα βήματα του είδωλού του, Μοχάμεντ Άλι. Μετά από δύο κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι έναν σπασμένο ώμο, οι γιατροί τον ανάγκασαν να κάνει ένα διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, έπαιξε έναν μικρό ρόλο σε ένα θεατρικό έργο του Ζαν Ζενέ στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

Από την πυγμαχία στην υποκριτική

«Δεν ήξερα τι στο καλό έκανα, αλλά μου άρεσε πολύ», θα έλεγε χρόνια αργότερα αναφερόμενος στα πρώτα του διστακτικά βήματα. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εντάχθηκε στο Actors Studio.

Πολύ γρήγορα εντυπωσίασε με το πηγαίο ταλέντο του στην υποκριτική. Ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος ήταν μια σύντομη εμφάνιση ως εμπρηστής στην ταινία Body Heat (1981). Το να ξεχωρίσει δίπλα στην Κάθλιν Τέρνερ και τον Γουίλιαμ Χερτ ήταν ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα.

«Τότε ήταν που τον πρόσεξα για πρώτη φορά», ανέφερε ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία Animal Factory (2000), Στιβ Μπουσέμι. Ο Έρικ Ρόμπερτς ένιωσε το ίδιο όταν έπαιξε μαζί του στην ταινία The Pope of Greenwich Village (1984).

«Ο Μίκι δεν μαθαίνει τις ατάκες, το 95% της ερμηνείας του είναι αυτοσχεδιασμός», σημειώνει ο Ρόμπερτς. Αυτή η τάση να κάνει τα πράγματα μόνος του θα του στοιχίσει τελικά.

Ο Άντριαν Λάιν, σκηνοθέτης του ερωτικού δράματος 9 ½ εβδομάδες (1986), είπε ότι ο Ρουρκ δεν του διευκόλυνε τη δουλειά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ένας πολύ δύσκολος χαρακτήρας

«Ο Ρουρκ έβγαινε πολύ εκείνη την περίοδο της ζωής του και είχε δυσκολία να κοιμηθεί. Έβαλα ακόμη και κάποιον έξω από το δωμάτιό του για να τον εμποδίσω να βγει έξω όλη τη νύχτα».

Έκανε τα πάντα για να προσθέτει τη δική του πινελιά στην παραγωγή. Εμμονικός με τον Billy Idol, κατέστρεφε με τα χέρια το λουκ που είχε πασχίσει να δημιουργήσει η ομάδα του μακιγιάζ.

Η έλλειψη υγιεινής του ήταν επίσης σημείο αναφοράς. «Ήταν σαν να φιλούσα ένα τασάκι», έχει δηλώσει η συμπρωταγωνίστριά του Κιμ Μπάσιντζερ.

Η τεράστια επιτυχία της ταινίας στην Ευρώπη οδήγησε τον Μίκι Ρουρκ να πάρει ρόλο στην ταινία Angel Heart (1987). Ο σκηνοθέτης Alan Parker δεν έχει να θυμάται τα καλύτερα από την επαγγελματική τους συνύπαρξη.

«Η συνεργασία με τον Μίκι είναι εφιάλτης», δήλωσε στο περιοδικό People. «Είναι πολύ επικίνδυνος στο πλατό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει στη συνέχεια».

Δεν άργησαν να φανούν οι κακές (ή παράξενες) επιλογές του Ρουρκ στην καριέρα του. Υποδύθηκε τον Τσαρλς Μπουκόφσκι στο Barfly (1987) – που γράφτηκε από τον ίδιο τον αλκοολικό ποιητή – και ταυτίστηκε τόσο πολύ με τον χαρακτήρα που, όταν ο Μπουκόφσκι πέθανε, η New York Post χρησιμοποίησε κατά λάθος τη φωτογραφία του Ρουρκ στην νεκρολογία.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στην ταινία Wild Orchid (1989). Στο πλατό γνώρισε τη σύζυγό του, το μοντέλο Καρέ Οτίς. Ο γάμος τους θα διαρκούσε μόνο έξι χρόνια.

Οι πλαστικές επεμβάσεις

Στη δεκαετία του 1990, η καριέρα του άρχισε να παρακμάζει. Οι αλλαγές στο πρόσωπό του έκαναν απασχολούσαν περισσότερο από ό,τι τα επαγγελματικά του. Οι εφημερίδες έκαναν λόγο για εθισμό στις πλαστικές επεμβάσεις, ενώ ο ίδιος απέδιδε τη δραματική αλλαγή του προσώπου του στο μποξ.

«Η μύτη μου έσπασε δύο φορές. Έκανα πέντε επεμβάσεις στη μύτη μου και μία σε ένα σπασμένο ζυγωματικό. Οι περισσότερες επεμβάσεις έγιναν για να διορθώσουν τις ατέλειες στο πρόσωπό μου από το μποξ, αλλά διάλεξα τον λάθος άνθρωπο για να το κάνει», εξήγησε.

Η καριέρα του Ρουρκ βυθίστηκε ακόμη περισσότερο. Άρχισε να δέχεται ρόλους μόνο για τα χρήματα. Φωτεινή εξαίρεση η ταινία Ο παλαιστής το 2008.

«Ο Ντάρεν Αρονόφσκι μού είπε: “Κανείς δεν θέλει να κάνω αυτή την ταινία μαζί σου επειδή δεν είσαι πια σταρ και έχεις καταστρέψει την καριέρα σου τα τελευταία 20 χρόνια… αλλά αν βρω τα χρήματα για να την κάνω, θα ακούς ό,τι σου λέω και δεν θα με προσβάλλεις”. Σκέφτηκα: “Αν έχεις τα κότσια να μου πεις κάτι τέτοιο, είσαι ο τύπος μου”».

Μια σύντομη περίοδος αναγέννησης

Ο Ρουρκ, ο οποίος ήταν ήδη 56 ετών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, προπονήθηκε για μήνες. Η ιστορία ενός παλαιστή σε παρακμή θύμιζε πολύ τη δική του ιστορία. Ο Ρουρκ βίωσε μια σύντομη περίοδο αναγέννησης.

«Μπορείς να είσαι μέτριος – όπως οι περισσότεροι ηθοποιοί – και να παραμένεις ένας κινηματογραφικός σταρ πρώτης γραμμής, ακόμα και αν οι ταινίες σου είναι βαρετές και προβλέψιμες. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ξέρεις πώς να πουλάς τον εαυτό σου, να αφήνεις τον εαυτό σου να κατασκευάζεται», δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Η πτώση του Ρουρκ είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία. Το 1998, χώρισε από την Καρέ Οτίς, η οποία τον κατηγόρησε για κακοποίηση. Πέρασε σχεδόν πέντε μήνες χωρίς να βγει από το σπίτι του.

Όταν όλα κατέρρευσαν

«Άρχισα να αυτοκαταστρέφομαι πριν από 14 χρόνια, όταν όλα κατέρρευσαν: η γυναίκα μου με άφησε, με έβαλαν στο περιθώριο στη δουλειά, η καριέρα μου τελείωσε, δεν είχα χρήματα, αλλά τα σκυλιά ήταν πάντα εκεί.

Δεν έχω παιδιά, οπότε είναι τα πάντα για ‘μένα. Θυμάμαι που τα κοίταζα και έβλεπα πώς με ενθάρρυναν να συνεχίσω, να τα φροντίζω. Κανείς δεν ήξερε πόσο άφραγκος ήμουν. Πλήρωνα 500 δολάρια τον μήνα για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με βεράντα για τα σκυλιά μου».

«Θυμάμαι που κοίταζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και σκεφτόμουν, κοίτα τι σου συνέβη», είπε το 2003, περίπου την εποχή της ταινίας «Once Upon a Time in Mexico», σε ένα προφίλ της New York Times με τίτλο «Ο Μίκι Ρουρκ λυπάται. Πολύ, πολύ, πολύ λυπάται».

«Τα είχα καταστρέψει όλα, καταλαβαίνετε; Έχασα την αξιοπιστία μου, τον γάμο μου, τα χρήματά μου, την ψυχή μου. Είπα στον εαυτό μου, πρέπει να αλλάξεις. Και συνειδητοποίησα ότι η υποκριτική ήταν το μόνο που μου είχε απομείνει».

Παρά τη δήλωση «μεταμέλειας» η υποκριτική δεν επανήλθε στη ζωή του ως καταφύγιο. Τον Μάρτιο του 2025 μπήκε στο σπίτι του Big Brother με μοιραία κατάληξη: λεκτικές αντιπαραθέσεις, ομοφοβικά σχόλια και μηνύσεις.

Η κατάρρευση ενός θρύλου σε ζωντανή μετάδοση.

Με πληροφορίες από The Independent, PEOPLE, El Pais, Vulture.