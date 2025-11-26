Μετά από τόσες δεκαετίες στη μουσική ο Έλτον Τζον εξακολουθεί να στέκεται όρθιος (όπως λέει και το τραγούδι του «I’m still standing»), ακόμη κι αν δεν μπορεί να δει καλά.

Το καλοκαίρι του 2024 ο αγαπημένος καλλιτέχνης έπαθε μια σοβαρή λοίμωξη στο μάτι του, ενώ ήταν διακοπές στη Γαλλία, που επέφερε ολική τύφλωση από τη δεξιά πλευρά.

Κάθε φορά που εμφανίζεται δημόσια πλέον είτε είναι καθιστός ή εμφανίζεται με κάποιον «μαγικό» τρόπο. Δεν θέλει το κοινό -ή ένας δημοσιογράφος- να τον βλέπει να τον καθοδηγούν αναφέρει σε συνέντευξή του στο Variety. Και όμως, την ίδια στιγμή μιλά ανοιχτά για το πού βρίσκεται και πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα όρασής του. Είναι μάλιστα ο πρώτος που το αναφέρει.

«Ήταν καταστροφικό», λέει. «Επειδή έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό δεν είναι τόσο καλό, οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν δύσκολοι για μένα γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα, να παρακολουθήσω τίποτα, να διαβάσω τίποτα» λέει.

Και συνεχίζει: «Έχω ζήσει την πιο απίστευτη ζωή και υπάρχει ελπίδα. Πρέπει απλώς να είμαι υπομονετικός ότι κάποια μέρα η επιστήμη θα με βοηθήσει με αυτό. Μόλις με βοηθήσει σε αυτό, θα είμαι καλά. Είναι ακριβώς όπως με το AIDS. Δεν πρέπει να χάνεις την ελπίδα, πρέπει να είσαι στωικός, να είσαι δυνατός και πρέπει πάντα να προσπαθείς να σπας την πόρτα για να βελτιωθούν τα πράγματα».

«Πρέπει να το αντιμετωπίζεις με χαμόγελο»

Ο Έλτον Τζον δεν χάνει την ελπίδα του. Στήριγμά του στα εύκολα και τα δύσκολα ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις.

«Από την άλλη, μπορώ ακόμη να παίζω. Ακόμη τραγουδάω. Πρέπει απλώς να το αντιμετωπίζεις με χαμόγελο. Μερικές φορές με ρίχνει ψυχολογικά. Αλλά γενικά, έχω μια υπέροχη οικογένεια, έχω δύο υπέροχα παιδιά, έχω εκείνον», δείχνει τον πάντα χαμογελαστό Φέρνις στο πλευρό του.

«Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ με παίρνει με FaceTime να δει πώς είμαι. Είναι πραγματικά όμορφο. Η αγάπη που έχω δεχτεί από εκείνον και από τον Πιτ Τάουνσεντ και τον Μικ Τζάγκερ και ανθρώπους σαν κι αυτούς είναι συγκλονιστική. Ή σου έρχεται ένα email από τον Κιθ Ρίτσαρντς που λέει, “Γεια σου, αγάπη μου, πώς είσαι; Ξέρεις ότι σ’ αγαπάμε”, και αυτό είναι, αλλά μου φτιάχνει όλη τη μέρα».