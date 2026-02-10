Νέα συνάντηση θα έχουν κτηνοτρόφοι με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στη 13:00 αντιπροσωπεία του κλάδου θα έχει ραντεβού στη 13:00, προκειμένου να συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη για τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Το τετ α τετ, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, είχε προγραμματιστεί από την πρώτη συνάντηση των «προθύμων», ενώ σε εξέλιξη βρίσκονταν τα μπλόκα των αγροτών. Το γεγονός αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη ζωική παραγωγή και βρίσκονταν στη δεύτερη συνάντηση. Όπως σχολιάζουν χαρακτηριστικά στο «Βήμα» εκπρόσωποι του κλάδου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ανήκαν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, «με εμάς δε θέλει η κυβέρνηση να μιλήσει».

Τι πρόκειται να ειπωθεί στη συνάντηση;

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως η σημερινή συνάντηση αφορά το σχεδιασμό για το μέλλον του αγροτικού τομέα. Συμπληρώνεται δε, ότι: «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Κατά τις ίδιες πηγές, «η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος και τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές».

«Είναι πλέον η στιγμή να ξαναχτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα: να ξαναχτίσουμε καλύτερα συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία και να της δώσουμε τον ρόλο και την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει».

Τι αναμένεται να γίνει από εδώ και πέρα;

«Έως το τέλος του μήνα, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο. Θα αφορά τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία, ενώ θα γίνει επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια με σχετική συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγών να προγραμματίζεται εντός της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί η σχετική ρύθμιση», εξηγούν πηγές της κυβέρνησης.

«Έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συσκέψεις στο αρμόδιο Υπουργείο με τους εκπροσώπους των αγροτών, μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχει μαγικό ραβδί για να λυθούν όλα τα προβλήματα καθώς όλα προϋποθέτουν χρόνο και συγκεκριμένο σχεδιασμό», καταλήγουν.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το επόμενο διάστημα ενόψει Πάσχα αναμένεται να αυξηθούν τα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ένα πρόβλημα που ταλανίζει σε μεγάλο βαθμό το ζωικό κεφάλαιο και εν γένει την παραγωγή. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί αρκετές φορές επί τάπητος και βρίσκεται «ψηλά στην ατζέντα» των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.