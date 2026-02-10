Με τον 16ο τόμο της σειράς «ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ, ανοίγει ένας δύσκολος αλλά αναγκαίος φάκελος της σύγχρονης ελληνικής εμπειρίας: ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ.

Από το ναυάγιο του «Χειμάρρα» έως τις τραγωδίες στο Μάτι και τα Τέμπη, η έκδοση επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τα γεγονότα καθαυτά, αλλά και το αποτύπωμά τους στη συλλογική μνήμη και συνείδηση.

Τα «εθνικά δυστυχήματα» έχουν τη δική τους ιστορία. Κάθε ένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις συνθήκες και τις συνέπειές του. Όταν όμως ιδωθούν μαζί, συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση για την ελληνική κοινωνία της μεταπολεμικής περιόδου. Αυτή ακριβώς τη βαθύτερη, κοινή ιστορία ανιχνεύει ο παρών τόμος: μια μελέτη της κοινωνιολογίας και της ιστορικής εξέλιξης των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που σημάδεψαν τη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα.

Σεισμοί, ναυάγια, πυρκαγιές, τεχνολογικά δυστυχήματα αντιμετωπίστηκαν –και βιώθηκαν– ως συλλογικά τραύματα. Ονομάστηκαν «εθνικά» γιατί έτσι τα προσέλαβε η κοινωνία τη στιγμή που συνέβησαν και έτσι συνέχισαν να μνημονεύονται για χρόνια. Αφετηρία του τόμου υπήρξε η βαθιά οδύνη που προκάλεσαν οι πρόσφατες τραγωδίες στο Μάτι και τα Τέμπη. Όμως οι συγγραφείς επιστρέφουν και πιο πίσω, αναζητώντας κοινά κοινωνιολογικά μοτίβα, αλλά και τις μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο κοινωνία και πολιτεία αντιμετώπισαν την καταστροφή, την ευθύνη, το πένθος.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή αναδεικνύεται κάτι ουσιώδες: οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές δεν μιλούν μόνο για τις δυνάμεις της φύσης ή τις ανθρώπινες αστοχίες. Μιλούν για εμάς. Για το πώς ήμασταν, πώς αλλάξαμε, τι μάθαμε –ή τι δεν μάθαμε.

Την επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης έχουν οι Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Βούλγαρης και Σωτήρης Ριζάς, ενώ στον τόμο γράφουν οι: Βασίλης Βαμβακάς, Γιάννης Βούλγαρης, Χαριτίνη Καρακωστάκη, Μαρίνα Καρύδα, Δήμητρα Κάτσικα, Γιάννης Κτενάς, Λίλιαν Μήτρου, Παναγής Παναγιωτόπουλος και Μάκης Παρασκευόπουλος.

