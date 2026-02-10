ΤΟ ΒΗΜΑ κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με την ολοκληρωμένη έκδοση «THE KEY ISSUE» με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με 256 σελίδες ανάλυσης, έρευνας και τεκμηριωμένης δημοσιογραφίας, το «THE KEY ISSUE» αποτελεί τη νέα ετήσια, μονοθεματική έκδοση του ΒΗΜΑΤΟΣ και φιλοδοξεί να φωτίσει το ζήτημα που καθορίζει τη χρονιά που ξεκίνησε.

Το 2026 αναδεικνύεται ήδη ως η χρονιά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μιας τεχνολογίας που δεν αποτελεί πλέον υπόσχεση του μέλλοντος, αλλά μια απόλυτα επιδραστική δύναμη του παρόντος, η οποία μετασχηματίζει την επιχειρηματικότητα, επαναπροσδιορίζει θέματα που αφορούν όλους μας και επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε.

Οι αλλαγές που επιφέρει το AI σε κάθε πτυχή της ζωής μας βρίσκονται ακόμη στο πρώτο στάδιο. Το εύρος, η ταχύτητα και –κυρίως– ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσουν τον άνθρωπο και τον πλανήτη τα επόμενα χρόνια, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα. Ερωτήματα που απαιτούν γνώση, ψυχραιμία και ουσιαστική κατανόηση.

Ακριβώς αυτόν τον ρόλο φιλοδοξεί να επιτελέσει το βιβλίο «THE KEY ISSUE». Μέσα από αναλύσεις κορυφαίων ακαδημαϊκών, παρεμβάσεις ανθρώπων της αγοράς και εκτενή ρεπορτάζ από τους έγκριτους δημοσιογράφους της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, η ειδική αυτή έκδοση επιχειρεί να καταγράψει, να εξηγήσει και να αποκωδικοποιήσει τη «γλώσσα» της Τεχνητής Νοημοσύνης: τις δυνατότητες, τις προκλήσεις, τα διλήμματα και τις επιπτώσεις της.

THE KEY ISSUE

Κυκλοφορεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ