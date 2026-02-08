Μέχρι τις 10.000 ευρώ μπορεί να φτάσει το επίδομα μετεγκατάστασης, το περίφημο πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την μετεγκατάσταση πολιτών, με οικονομική ενίσχυση.

Στόχος του προγράμματος είναι να τονωθεί η τοπική κοινωνία και να κατοικηθούν ξανά περιοχές που είναι είτε ορεινές, είτε σε απομακρυσμένες ζώνες ή στα σύνορα.

Ποιες περιοχές αφορά η μετεγκατάσταση

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» ξεκίνησε πιλοτικά μόνο για τον Έβρο και στόχο είχε να αντιμετωπίσει τη δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής.

Μέχρι σήμερα, δηλαδή, το πρόγραμμα αφορούσε μόνο τους παρακάτω δήμους του Έβρου:

Τον δήμο Σουφλίου (Δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου, Τυχερού)

Τον δήμο Διδυμοτείχου (Δημοτικές ενότητες Διδυμότειχου, Μεταξάδων)

Τον δήμο Ορεστιάδας (Δημοτικές ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου, Κυπρίνου)

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν οι εξής περιφερειακές ενότητες: Η Καστοριά, η Φλώρινα, το Κιλκις, οι Σέρρες, η Πέλλα και η Δράμα.

Ενώ σύμφωνα και με την εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πλέον σε άλλες 8 Περιφερειακές Ενότητες. Στις αρχικές 6 -Καστοριάς, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας, Δράμας- θα προστεθούν και οι νομοί Κοζάνης και Γρεβενών, καθώς η Δυτική Μακεδονία αποτελεί δημογραφικά την πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας.

Ο κύκλος των δικαιούχων

Ως δικαιούχοι – ωφελούμενες μονάδες της οικονομικής ενίσχυσης, ορίζονταν έως τώρα οι ακόλουθες κατηγορίες:

μονοπρόσωπα νοικοκυριά, που αποτελούνται από ενήλικα Έλληνα πολίτη που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε δομές εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας στους δήμους μετεγκατάστασης.

πολυπρόσωπα νοικοκυριά, που αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζονται είτε από (1) άτομο που υποβάλλει φορολογική δήλωση και ένα (1) ή περισσότερα τέκνα είτε από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς τέκνα, που υποβάλλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών είναι μέλος του νοικοκυριού, ενήλικας Έλληνας πολίτης που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

Θα μπορούν πλέον να ενταχθούν Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα, φοιτητές που σπούδασαν στις περιοχές αυτές και θέλουν να παραμείνουν, ένστολοι, οι λεγόμενοι «ψηφιακοί νομάδες», αλλά και συνταξιούχοι που επιλέγουν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

Τα ποσά για μετεγκατάσταση

Το ποσό του επιδόματος ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους του προγράμματος ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού, δηλαδή εάν έχει πάνω από 500 κατοίκους ή κάτω από τον αριθμό αυτόν.

Μέχρι σήμερα στους δικαιούχους του προγράμματος δίνονταν επίδομα:

10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό έως 500 κατοίκους

6.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων.

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα, το 50% του συνολικού ποσού, δηλαδή 5.000 ευρώ, θα καταβάλλεται πριν από τη μετεγκατάσταση.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Μάρτιο στο https://relocation.vouchers.gov.gr/home

Για να μπείτε στην πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και στη συνέχεια:

Καταχωρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Το IBAN

Την οικογενειακή σας κατάσταση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

