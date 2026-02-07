Σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου από τον ιδιαίτερα αυξημένο υδάτινο όγκο που εισέρχεται στον Έβρο από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας προσανατολίζεται να προχωρήσει ο δήμος Διδυμοτείχου το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς η στάθμη του νερού καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, το ύψος του νερού έχει ήδη φτάσει τα 5,82 μέτρα, ξεπερνώντας το όριο συναγερμού που έχει τεθεί στα 5,80 μέτρα, ενώ το όριο επιφυλακής είναι στα 4,80 μέτρα. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι δημοτικές αρχές έχουν αποφασίσει το άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής, προκειμένου να εκτονωθεί ελεγχόμενα η πίεση και να περιοριστεί ο κίνδυνος ανεξέλεγκτων πλημμυρών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο κύριος όγκος των υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει ακόμη φτάσει στην περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις επόμενες ώρες. Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή στο Πύθιο, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ η τεχνητή εκτόνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων στον κάμπο Πυθίου – Ρηγίου – Σοφικού.

Παράλληλα, οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής έχουν ενημερωθεί εγκαίρως για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Οι συστάσεις των αρχών περιλαμβάνουν την αποφυγή προσέγγισης των περιοχών με αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας, την απομάκρυνση ζώων και αγροτικών μηχανημάτων σε ασφαλή σημεία, καθώς και τη συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.