Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα από τα δυτικά, με το Ιόνιο στο επίκεντρο, με ανεμοστρόβιλο, σφοδρή βροχόπτωση, διακοπές ρεύματος καθώς και πτώσεις δέντρων.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα.

Ένας νεκρός στην Κομοτηνή

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κομοτηνή, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας που αγνοούνταν στην περιοχή του Ηφαίστου στην προσπάθειά του να περάσει την ιρλανδική διάβαση της περιοχής.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έκαναν έρευνες για τον εντοπισμό του, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία, επιχείρησε το πρωί της Πέμπτης (5/2) να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, όπου σημειώνεται έντονη βροχόπτωση.

Στην προσπάθεια του να διασχίσει τη διάβαση φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, με απόφαση του δημάρχου Πύργου Στάθη Καννή, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων και, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας στον παραπόταμο του Ενιπέα, Κλαδέο, στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής σημείωσε ότι «η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία, σε μια περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία αυτή διεξήχθη απολύτως ομαλά».

Σχετικώς με την κινητοποίηση του Δήμου και των υπηρεσιών του ο κ. Κανής ανέφερε ότι «υπήρξε άμεση και παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία».

Αναφερόμενος και στην διακοπή υδροδότησης της πόλης, λόγω της ζημιάς στον αγωγό, αλλά και του συνόλου των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, o κ. Καννής τόνισε ότι «θα ζητήσουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος ο Δήμος Πύργου».

Και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την εξέλιξη των φαινομένων, ιδίως λόγω των πιθανοτήτων να ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν ενδεχομένως υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού».

Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η ισχυρή νεροποντή που πλήττει από νωρίς την περιοχή του Πύργου, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πλημμύρισαν σπίτια στην οδό Παπαγεωργίου, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν επιχειρήσεις άντλησης υδάτων αλλά και απομάκρυνσης κατοίκων από πλημμυρισμένες οικίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Η κυκλοφορία στην οδό Παπαγεωργίου έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί, καθώς τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μεγάλο ύψη βροχόπτωσης έως το απόγευμα της Πέμπτης

Μεγάλα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν έως τις 18:40 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας (114 χιλιοστά).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό ότι βροχή καταγράφηκε σχεδόν στο σύνολο της χώρας.

Ανεμοστρόβιλος στο Ιόνιο

Στην Κέρκυρα, θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Στο χωριό Αφιώνας χτύπησε και ανεμοστρόβιλος. Ζημιές σημειώθηκαν σε επιχειρήσεις, δέντρα έπεσαν και έκοψαν δρόμους στη μέση.

Στην Κεφαλονιά, δρόμοι ποτάμια. Στο Αργοστόλι κάτοικοι και επιχειρηματίες έδωσαν μάχη για να μην μπουν τα νερά στα σπίτια και τα καταστήματά τους.

Στην Ξάνθη, μέσα σε λίγη ώρα δρόμοι πλημμύρησαν και οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους του Πύργου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Χωρίς νερό ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία

Λόγω της κακοκαιρίας κατέρρευσε ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Ερυμάνθου, εξαιτίας κατολίσθησης στο ύψος της γέφυρας, στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει διακοπεί η παροχή νερού τόσο στον Πύργο όσο και στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, συνεργεία, μηχανικοί και οι υπεύθυνοι του διυλιστηρίου βρίσκονται στο σημείο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο αυτή δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Εικόνες καταστροφής στη Λακωνία

Στη Λακωνία και ιδιαίτερα στα χωριά του Ταΰγετου στη Σπάρτη χτύπησε τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία και με ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ορμητικοί χείμαρροι περνούν μέσα από τα χωριά.

Μεγάλα προβλήματα στο χωριό Πελλάνα

Μιλώντας στο Laconiatv.gr ο αντιδήμαρχος της περιοχής αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και τις εργασίας που γίνονται για να αποκατασταθεί τουλάχιστον το βασικό οδικό δίκτυο στην Πελλάνα.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σημερινή έντονη βροχόπτωση στην Τραπεζοντή, η οποία δοκιμάστηκε λόγω του μεγάλου όγκου νερού, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα σε φρεάτια. Πολυάριθμα τα ζητήματα που προέκυψαν και στο οδικό δίκτυο λόγω υπερχειλίσεων.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στο δήμο Ευρώτα

Οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην περιοχή έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο της στάθμης των χειμάρρων. Μάλιστα, η κυκλοφορία διακόπηκε στο δρόμο από Κροκεές προς Γύθειο, μετά την περιοχή της Τάραψας, καθώς και στην περιοχή Σούλι, στον δρόμο προς Τρίνησσα.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ευρώτα έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση κώνων σήμανσης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των πολιτών.