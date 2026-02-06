Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν από τις πρώτες ώρες της ημέρας περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές, κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις.

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ σε Πρέβεζα, Αρκαδία και Ηλεία έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες και προσωρινές διακοπές υδροδότησης.

Κινδυνεύουν κατοικίες και υποδομές στην Πρέβεζα

Έντονα προβλήματα προκάλεσαν στην περιοχή της Πρέβεζας οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, με τις Δημοτικές Ενότητες Ζαλόγγου και Λούρου να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις έχουν ανακύψει στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στο χωριό Μυρσίνη όπου σε εξέλιξη είναι κατολίσθηση και καθίζηση από την οποία κινδυνεύουν κατοικίες και υποδομές.

Σπίτια στο χωριό έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, από την κατολίσθηση μέρους του βουνού. Ιδιαίτερα αυξημένος θεωρείται ο κίνδυνος για μία εξοχική κατοικία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Σε ένα από αυτά, που ευτυχώς δεν κατοικείται, ο τοίχος υποχώρησε κάτω από την πίεση των φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς η οικοσκευή. Το δίκτυο ύδρευσης σε ορισμένα σημεία έχει καταρρεύσει λόγω καθίζησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σε ορισμένα σπίτια πόσιμο νερό.

Σε περίπτωση επέκτασης του φαινομένου, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί προληπτική εκκένωση και άλλων σπιτιών.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, σε δήλωση του στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η ολίσθηση του εδάφους έχει ήδη επηρεάσει δρόμους και οικίες, επισημαίνοντας πως, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, ο κίνδυνος για μία κατοικία είναι άμεσος.

Όπως είπε, η παρέμβαση εξειδικευμένων γεωλόγων και του ΙΓΜΕ κρίνεται αναγκαία, ώστε να αξιολογηθεί το φαινόμενο και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, οι κατοικίες στην περιοχή παραμένουν κατοικήσιμες και διαθέτουν κανονικά ηλεκτροδότηση, ωστόσο πραγματοποιείται έλεγχος και στις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς έχουν εντοπιστεί επικίνδυνες κλίσεις σε κολόνες του δικτύου.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στο οδικό δίκτυο Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.

Κατολισθήσεις στην Αρκαδία

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με αφορμή τις πολλές βροχές που δέχτηκε η ευρύτερη περιοχή.

Στόχος της Περιφέρειας είναι να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο απ’ τις έντονες βροχοπτώσεις. Συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, σε συνεργασία με αυτά των δήμων, προχώρησαν σε αρκετές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Υπήρξαν ουκ ολίγες καταπτώσεις βράχων, ενώ, έγιναν και κατολισθήσεις. Επίσης, κατέβηκαν φερτά υλικά, ενώ, διαπιστώθηκαν και καθιζήσεις σε μεγάλο αριθμό σημείων του επαρχιακού και του εθνικού δικτύου.

Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στους άξονες Στεμνίτσα – Δημητσάνα, Ψάρι – Λυκούρεση, Τουμπίτσι – Βούτσι, Βούτσι – Μοναστηράκι – Βιδιάκι, Δάφνη – Λιβαδάκι – Ερύμανθος, Χωρέμι – Ίσαρη, Καρύταινα – Ανδρίτσαινα, καθώς και στην εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου, όπου σε επιμέρους τμήματα, σημειώθηκαν καταπτώσεις και μεταφορά φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Σε κάποια σημεία, λόγω καθιζήσεων, κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, όπως έγινε στους δρόμους Χωρέμι – Ίσαρι – Βάσατα Μεγαλόπολης, Κοντοβάζαινα – Βελημάχι και στην πρόσβαση απ’ την εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου προς την Αετεράχη. Οι υπηρεσίες, παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με παρεμβάσεις όπου απαιτείται και με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Για 2η ημέρα χωρίς νερό ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της υδροδότησης μετά τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η κακοκαιρία στον κεντρικό αγωγό, ο οποίος φέρνει το νερό από τον Ερύμανθο στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία, και έχει αφήσει χωρίς νερό περισσότερους από 80.000 κατοίκους των δύο δήμων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων η υδροδότηση σε σπίτια και επιχειρήσεις θα επανέλθει σε τρεις με πέντε ημέρες, εφόσον έρθει ο νέος αγωγός που θα αντικαταστήσει αυτόν που έσπασε. Στον δήμο Πύργου εξετάζεται η πρόσκαιρη λύση της υδροδότησης από τον αγωγό της Αύρας. Οι κάτοικοι της Αρχαίας Ολυμπίας αναμένεται να προμηθευτούν το νερό από γεωτρήσεις, εντός των επόμενων ωρών.

Η ζημιά σημειώθηκε κάτω από το γεφύρι του ποταμού Κλαδέου, στην τοποθεσία από Μαμουσέικα προς Κοσκινά, όπου η συγκεκριμένη υποδομή υπέστη καθίζηση με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί και να σπάσει ο αγωγός, σε βαθμό που να μην είναι δυνατή η επί τόπου επιδιόρθωσή του.

Πλημμύρισαν στάβλοι και αποθήκες στον Πύργο

Σοβαρά φαινόμενα πλημμύρας έχει προκαλέσει η διαρκής βροχόπτωση στην περιοχή της Κεραίας στον Πύργο, καθώς το νερό έχει «σκεπάσει» βοσκοτόπια, στάβλους και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει μπει το νερό στις αυλές των σπιτιών.

Οπως δήλωσε ο κτηνοτρόφος Ανδρέας Νικολούτσος, η κατάσταση είναι απελπιστική, καθώς καταστράφηκαν οι εκτάσεις από τις οποίες τρέφονται τα πρόβατα, ενώ ελλοχεύει κίνδυνος και για το ίδιο το κοπάδι, αν δεν γίνει γρήγορα η αποσυμφόρηση του νερού.

Ο Αλφειός «έπνιξε» καλλιέργειες

Με επείγουσα ανακοίνωση του ο Δήμος Ηλιδας ενημερώνει ότι ανοίγουν τα θυροφραγματα της λίμνης Πηνειού και θα γίνεται ελεγχόμενη διοχέτευση νερού στην γύρω περιοχή ώστε να αποφευχθεί μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο. Καλούνται οι κάτοικοι των παραλίμνιων κοινοτήτων να μην πλησιάσουν στα συγκεκριμένα σημεία να προστατεύσουν τα κοπάδια και τα ζώα τους και να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα αυξήθηκε και άλλο η στάθμη του νερού στον ποταμό Αλφειό ενώ στην περιοχή Καλυβακίων πέρασε τα αναχώματα με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν πλημμύρες σε αγροτικές παρακείμενες καλλιέργειες. Μετά από νέες κατολισθήσεις είναι ίδια η κατάσταση στον δρόμο Αλφειουσας – Πύργου και Φράγματος – Αλφειού και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην Ιόνια Οδός, το φαινόμενο της κατολίσθησης στο ύψος της Συκούλας, παραμένει ενεργό από τις έντονες βροχοπτώσεις. Το ρήγμα μεγαλώνει, η πλαγιά κινείται και τόνοι από μπάζα και φερτά υλικά εξακολουθούν να πέφτουν στον δρόμο παρασύροντας τα ελαιόδεντρα από την κορυφή του βουνού .

Τα σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν τους τόνους χώματος και εργάζονται πυρετωδώς για την κατασκευή παράπλευρου δρόμου, ο οποίος αρχικά θα εξυπηρετήσει τα βαρέα οχήματα και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενδέχεται στη συνέχεια να δοθεί σε χρήση και για τους οδηγούς στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δήμοι της Μεσσηνίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν περιοχές του Δήμου Καλαμάτας καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα.

Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Κυπαρισσίας. Ο Αρκαδικός ποταμός προκάλεσε ζημιές στο Αρτίκι, ενώ είχε φουσκώσει τόσο πολύ που παραλίγο να περάσει πάνω από τη γέφυρα του εθνικού δρόμου στο Καλό Νερό.