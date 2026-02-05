Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε η Κέρκυρα, κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού και συγκεκριμένα η περιοχή του Αφιώνα, όπου χτύπησε ανεμοστρόβιλος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του crofutvnews, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα, όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες, ενώ ζημιές υπάρχουν και σε σκεπές σπιτιών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.

Διακοπές ρεύματος

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε αρκετές περιοχές του νησιού. Στις περιοχές Αλυκές, Κοντόκαλι και Γουβιά η βλάβη στο δίκτυο είναι σημαντική, με εξειδικευμένο συνεργείο να βρίσκεται ήδη επί τόπου για την αποκατάσταση σύμφωνα με το enimerosi.com.

Στην περιοχή Καββαδάδες πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ προκάλεσε άμεση διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίστοιχη εικόνα και στη νότια Κέρκυρα στα χωριά Κάβος και Περιβόλι όπου δέντρο που υποχώρησε από τους ανέμους έκοψε την παροχή ρεύματος.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς το οδικό δίκτυο κρύβει κινδύνους από πεσμένα κλαδιά και την περιορισμένη ορατότητα.

Πλημμύρες και στην Κεφαλονιά

Οι πλημμύρες έπληξαν και την Κεφαλονιά. Οι μεγάλοι όγκοι νερού που έπεσαν μετέτρεψαν σε ποτάμι την παραλιακή Αργοστολίου, με αποτέλεσμα να γίνεται με μεγάλη δυσκολία η κίνηση των οχημάτων.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για σήμερα Πέμπτη 5/2. Τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν τη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ πιθανώς θα εκδηλωθούν κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26)

Βροχές και στην Αττική

Σύμφωνα με το meteo ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η βροχόπτωση κατατάσσεται στην κατηγορία 3 (σημαντική).

Βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη 05/02, καθώς και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της Αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το σύστημα DUST-WRF παρέχει υψηλής ανάλυσης προγνωστικούς χάρτες για τη μεταφορά και την εναπόθεση σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα

Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.