Την καταδίκη και των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών ζήτησε ο εισαγγελέας της δίκης Δημήτρης Παυλίδης καθώς όπως ανέφερε στην πολύωρη αγόρευση του είχαν ρόλο διαχειριστών στις εταιρείες που είχαν εμπλοκή στις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο εισαγγελικός λειτουργός μάλιστα ζήτησε την μετατροπή της κατηγορίας τους επί το αυστηρότερο που αν γίνει δεκτή η πρόταση του οι ποινές θα είναι γι’ αυτούς μεγαλύτερες. Ειδικότερα ο εισαγγελέας ζήτησε να κριθούν ένοχοι και οι τέσσερις, ιδιώτες που κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς η βασική δικογραφία για τις υποκλοπές μπήκε στο αρχείο από τον επίτιμο πλέον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση.

Το σκεπτικό του εισαγγελέα για την ενοχή των τεσσάρων για τις υποκλοπές ήταν πως έχει «αποδειχθεί η σύνδεση των κατηγορουμένων με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και το λογισμικό, οπότε να κηρυχθούν άπαντες ένοχοι για όλες τις κατηγορίες». Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ρόλο de facto διαχειριστών εμπλεκομένων εταιριών και θα πρέπει να καταδικασθούν για τρία πλημμελήματα, όπως κατηγορούνται.

Ειδικότερα, ζήτησε να κριθούν ένοχοι για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων και για απόπειρες και παραβάσεις απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Για τις πράξεις αυτές πρότεινε μάλιστα τη μετατροπή των κατηγοριών επί το βαρύτερο.