Στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές διαβιβάστηκε η κίνηση της κάρτας ,που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του μολυσμένου μηνύματος στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κίνηση της κάρτας την οποία ο αρχικός της κάτοχος Αιμίλιος Κοσμίδης ισχυρίστηκε, ότι την έχασε, εμφανίζει σημαντικές κινήσεις σε χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 ως τον Δεκέμβριο του 2021.

Το αίτημα για τη διαβίβαση της κίνησης της συγκεκριμένης κάρτας υποβλήθηκε από το δικαστήριο, όπου εκδικάζεται η υπόθεση, προς την Εθνική Τράπεζα η οποία και απέστειλε τα σχετικά έγγραφα με την κίνηση της προπληρωμένης κάρτας.

Παράλληλα ο συνήγορος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη που είναι από τα θύματα των παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, προσκόμισε στο δικαστήριο σωρεία εγγράφων , συνολικά 64 φακέλους για αξιολόγηση, ανάμεσα στα οποία και δημοσιεύματα με αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις μεταξύ των οποίων και πολλά των Νέων και του Βήματος.

Μεταξύ των εγγράφων που προσκομίστηκαν σωρεία αφορούσαν στις έρευνες και τα ευρήματα για τις υποκλοπές,

Από την αξιολόγηση του συγκεκριμένου υλικού όπως επισημάνθηκε από τον συνήγορο του Θανάση Κουκάκη, καταγράφεται πως ξεκίνησε η αποκάλυψη του Predator και πως άρχισαν οι παρακολουθήσεις.

Στη συνέχεια εισφέρθηκαν έγγραφα για τις σχέσεις των ελεγχόμενων εταιρειών και τον ρόλο των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Επιπλέον, έγινε αυτολεξεί αναφορά στα μηνύματα μεταξύ του εκ των κατηγορουμένων Γιάννη Λαβράνου και του φερόμενου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Σταμάτη Τρίμπαλη από τα οποία προκύπτει, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε καταθέτοντας στο δικαστήριο, ότι καθοδηγήθηκε για τις ερωτήσεις και την πορεία της Εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερεύνησε την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όσο και για την οίκον έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.