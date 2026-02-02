Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψε τα ονόματα δεκάδων θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων πολλών που δεν είχαν δημοσιοποιήσει την ταυτότητά τους ή ήταν ανήλικοι όταν κακοποιήθηκαν από τον διαβόητο σεξουαλικό παραβάτη.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, έλεγχος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή σε αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση την Παρασκευή διαπίστωσε ότι από τα πλήρη ονόματα 47 θυμάτων που αυτός αφορούσε, τα 43 παρέμειναν χωρίς απόκρυψη (unredacted). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πλήρη ονόματα γυναικών εμφανίζονταν περισσότερες από 100 φορές μέσα στα αρχεία.

Διαβεβαιώσεις που διαψεύστηκαν

Το υπουργείο Δικαιοσύνης όφειλε να έχει αποκρύψει όλα τα ονόματα των θυμάτων πριν από τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν αφιερώσει εβδομάδες στη διαδικασία αυτή, αφού έλαβαν λίστες ονομάτων από τους δικηγόρους των θυμάτων. Από την Παρασκευή και μετά, η υπηρεσία αποσύρει προσωρινά έγγραφα προκειμένου να προχωρήσει σε νέες αποκρύψεις.

Την Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε στο ABC News ότι η υπηρεσία έλαβε μέτρα για την προστασία των θυμάτων και θα αφαιρεί τα ονόματά τους εφόσον ειδοποιείται. «Κάθε φορά που λαμβάνουμε ενημέρωση από ένα θύμα ή τον δικηγόρο του ότι το όνομά του δεν έχει αποκρυφθεί σωστά, το διορθώνουμε άμεσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα λάθη αφορούν «το 0,001% του συνόλου του υλικού».

Σύμφωνα με την ανάλυση της Journal, περισσότερα από είκοσι ονόματα ανήλικων θυμάτων εμφανίζονται ακάλυπτα στα έγγραφα. Τα πλήρη ονόματά τους ήταν διαθέσιμα το απόγευμα της Κυριακής μέσω της λειτουργίας αναζήτησης λέξεων-κλειδιών του υπουργείου Δικαιοσύνης, μαζί με προσωπικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την άμεση ταυτοποίησή τους, όπως διευθύνσεις κατοικίας.

Ορισμένες από τις παραλείψεις στην απόκρυψη είναι περίεργες. Για παράδειγμα, σε email του 2008, στο οποίο ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συζητούν για τη λίστα των θυμάτων με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσουν, δέκα ονόματα έχουν καλυφθεί, ενώ ένα που βρίσκεται στη μέση της λίστας παραμένει ακάλυπτο.

Σε άλλο έγγραφο του 2016 εμφανίζεται μια μακρά λίστα γυναικών που αναγνωρίζονται ως θύματα του Έπσταϊν. Μόνο ένα όνομα στη λίστα έχει αποκρυφθεί, ενώ όλα τα υπόλοιπα ονόματα —όνομα και επώνυμο— είναι δημόσια.

Οι παραλείψεις εγείρουν ερωτηματικά

Σε ανταλλαγή email του 2014 μεταξύ ενός θύματος και του άνδρα πράκτορα μοντέλων που τη στρατολόγησε στο δίκτυο του Έπσταϊν, η διεύθυνση email του πράκτορα έχει αποκρυφθεί, ενώ εκείνη του θύματος όχι. Οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσο η κυβέρνηση συμμορφώθηκε με τον Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act), ο οποίος απαιτούσε την απόκρυψη των ταυτοτήτων των θυμάτων.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των θυμάτων και έχει αποκρύψει χιλιάδες ονόματα θυμάτων στα εκατομμύρια σελίδων που δημοσιεύθηκαν, προκειμένου να προστατευθούν οι αθώοι», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Όταν προκύπτει ότι το όνομα ενός θύματος δεν έχει αποκρυφθεί, η ομάδα μας εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να διορθώσει το πρόβλημα και να επαναδημοσιεύσει τις σελίδες με τις κατάλληλες αποκρύψεις το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Ούτε καν τυπικός έλεγχος με λέξεις κλειδιά

Οι Μπραντ Έντουαρντς και Μπρίτανι Χέντερσον, δικηγόροι που εκπροσωπούν θύματα του Έπσταϊν, δήλωσαν ότι στις 4 Δεκεμβρίου παρέδωσαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης λίστα με 350 θύματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ονόματά τους θα αποκρύπτονταν πριν από τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Ανέφεραν την Κυριακή ότι είναι έντονα ανήσυχοι από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε ούτε έναν τυπικό έλεγχο με λέξεις-κλειδιά για να επαληθεύσει την επιτυχία της διαδικασίας απόκρυψης.

Ο Έντουαρντς δήλωσε ότι επικοινώνησε με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης την Παρασκευή για να εκφράσει τις ανησυχίες του. Όπως είπε, το υπουργείο αναμένει από τα ίδια τα θύματα να ελέγξουν τα εκατομμύρια έγγραφα, να εντοπίσουν κάθε περίπτωση όπου εκτίθενται τα προσωπικά τους στοιχεία και να υποβάλουν αιτήματα απόκρυψης με συνδέσμους προς τα συγκεκριμένα αρχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανέφερε, άτομα αναγκάστηκαν να εντοπίσουν και να υποβάλουν περισσότερους από 100 συνδέσμους προκειμένου να ζητήσουν την απόκρυψη του ονόματός τους. «Τους ειδοποιήσαμε για το πρόβλημα μέσα σε μία ώρα από τη δημοσίευση», δήλωσε. «Έχει αναγνωριστεί ως σοβαρό λάθος· δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μη άμεση διόρθωσή του, εκτός αν έγινε σκόπιμα».

Επανατραυματισμό από την δημοσιοποίηση καταγγέλλουν τα θύματα

Αρκετά θύματα δήλωσαν στη Journal ότι η διαδικασία υπήρξε επανατραυματική, καθώς τα υποχρέωσε να ξαναζήσουν την κακοποίησή τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη διάδοση της ταυτότητάς τους στο διαδίκτυο. Μέσα ενημέρωσης και χρήστες με μεγάλη απήχηση στην πλατφόρμα X έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν τα ονόματα γυναικών. Τα θύματα αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί διαδικτυακή παρενόχληση μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Η Anouska De Georgiou, θύμα του Έπσταϊν που κατέθεσε εναντίον της Γκισλέιν Μάξγουελ στη ομοσπονδιακή δίκη της, δήλωσε ότι επικοινώνησε με το υπουργείο Δικαιοσύνης το Σαββατοκύριακο, αφού διαπίστωσε ότι στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν τα προσωπικά της στοιχεία, μεταξύ των οποίων και φωτογραφία της άδειας οδήγησής της.

«Πολλές από τις πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν προέρχονταν από σημειώσεις που είχαν λάβει ομοσπονδιακοί πράκτορες κατά την προετοιμασία της κατάθεσής μου», ανέφερε. «Συνεργάστηκα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μου ζητήθηκε η βοήθειά μου και τώρα με έχει απογοητεύσει —όπως και άλλους επιζώντες— επιδεικνύοντας βαθιά αδιαφορία για την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων».

Ορισμένα άλλα θύματα του Έπσταϊν που εργάστηκαν ως βοηθοί του ανέφεραν ότι οι ανταλλαγές email τους —οι οποίες περιλαμβάνουν εκφράσεις ευγνωμοσύνης ή στοργής, που, όπως λένε, τους επέβαλλε να εκφράζουν ο Έπσταϊν— κυκλοφορούν πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που αγνοούν ότι πρόκειται για θύματα.

Το βράδυ της Κυριακής, οι Έντουαρντς και Χέντερσον κατέθεσαν αίτημα προς τους ομοσπονδιακούς δικαστές που είχαν την εποπτεία των υποθέσεων Έπσταϊν και Μάξγουελ, ζητώντας να διατάξουν το υπουργείο Δικαιοσύνης να αποσύρει τον ιστότοπο με τα αρχεία Έπσταϊν, να πραγματοποιήσει συνολικό έλεγχο με βάση τη λίστα των θυμάτων, να αποκρύψει σωστά όλες τις αναφορές σε ονόματα θυμάτων και να διορίσει ανεξάρτητο ειδικό επόπτη (special master) για την επίβλεψη της διαδικασίας.