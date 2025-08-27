Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται «στο χειρότερο σημείο της ζωής του». Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει πληθώρα ειδικών επί των θεμάτων της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας της βιογραφίας της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Το «Nobody’s Girl» πρόκειται να εκδοθεί τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την επιθυμία της Τζιούφρε η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 41 ετών.

«Οι πηγές μου μού λένε ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ψυχική υγεία του πρίγκιπα Άντριου», δήλωσε η βασιλική εμπειρογνώμονας Κίνσεϊ Σκόφιλντ στο Fox News Digital.

Ένας πρίγκιπας (Άντριου) σε απόγνωση

Η βρετανίδα δημοσιογράφος και φωτογράφος Helena Chard δήλωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τις πηγές της, ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται σε απομόνωση στο σπίτι του στο Royal Lodge, «περιμένοντας τη στιγμή που θα φύγει από τα φώτα αυτής της δημοσιότητας».

Μάταια θα περιμένει αφού οι περιγραφές της Τζιούφρε θα πυροδοτήσουν εκ νέου τον δημόσιο διάλογο για τον όχι και τόσο αγαπημένο πρίγκιπα της Βρετανίας.

«Νιώθει ότι έχει χάσει όλα όσα τον χαρακτήριζαν και ότι δεν έχει κανέναν σκοπό, σαν ένα πλοίο χωρίς πηδάλιο που δεν θα καταφέρει ποτέ να ξεφύγει από τη σχέση του με τον Έπσταϊν και τη Τζιούφρε», ανέφερε η Chard.

Το σημείωμα της Βιρτζίνια Τζιούφρε

Σε μήνυμα που έστειλε στις αρχές Απριλίου προς τη συγγραφέα Εϊμι Ουάλας, συνεργάτιδά της στη συγγραφή της βιογραφίας, η Τζιούφρε έγραφε: «Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο καθώς αποσκοπεί να ρίξει φως στις συστημικές ελλείψεις που επιτρέπουν το τράφικινγκ ευάλωτων ανθρώπων μεταξύ συνόρων.

Είναι επιτακτικό η αλήθεια να γίνει κατανοητή και να αντιμετωπιστούν τα θέματα γύρω από το φαινόμενο αυτό».

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, Alfred A. Knopf, το βιβλίο «θα μοιράζεται προσωπικές, ενοχλητικές και συγκινητικές λεπτομέρειες από τη ζωή της με τον Επσταϊν, τη Μάξγουελ και τους πασίγνωστους φίλους τους, συμπεριλαμβανομένου και του πρίγκιπα Αντριου».

Είχε γίνει κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι ήταν «ειλικρινής επιθυμία» της το βιβλίονα κυκλοφορήσει ακόμα και σε περίπτωση που πέθαινε, σύμφωνα με το BBC.

«Στην περίπτωση του θανάτου μου, θέλω να βεβαιωθώ ότι το Nobody’s Girl θα εκδοθεί. Πιστεύω ότι έχει τη δύναμη να επηρεάσει ζωές και να ανοίξει αναγκαίες συζητήσεις γύρω από αυτά τα εγκλήματα», έγραφε η Τζιούφρε στην Ουάλας, λίγες εβδομάδες πριν εντοπιστεί νεκρή.

Εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε στο Fox News Digital ότι δεν απαντούν για τον πρίγκιπα Άντριου καθώς δεν είναι πλέον ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και η παραδοχή που δεν ήρθε ποτέ

Η εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Επστάιν παραμένει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της βασιλικής οικογένειας μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Η Τζιούφρε τον είχε κατηγορήσει κατ’ επανάληψη υποστηρίζοντας ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του, ενώ ήταν ακόμη ανήλικη.

Η πλέον γνωστή φωτογραφία της με τον Άντριου και τη Μάξγουελ, από τη βραδιά στη λέσχη Tramp, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η Τζιούφρε ισχυρίστηκε σε μία από τις αγωγές της ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον πρίγκιπα τρεις φορές: στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της το 2001, στην έπαυλη του Επστάιν στη Νέα Υόρκη όταν ήταν 17 ετών και στις Παρθένες Νήσους όταν ήταν 18 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα είχε καταθέσει, το 2001 κλήθηκε από τη Μάξγουελ στο σπίτι του Επστάιν στο Μανχάταν για να συναντήσει τον πρίγκιπα Άντριου. Καθώς η Μάξγουελ τη γύριζε για να δώσει στον πρίγκιπα «μια καλή ματιά», εκείνος είχε ένα « γλυκανάλατο χαμόγελο» και «με κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω σαν ένα καινούργιο αυτοκίνητο σε έκθεση, έτοιμο να το δοκιμάσει».

Η Τζιούφρε έγραψε ότι ο Επστάιν και η Μάξγουελ έδωσαν στον Άντριου μια καρικατούρα του εαυτού του από την εκπομπή της δεκαετίας του 1980 “Spitting Image”. Ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε την κούκλα για να την αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο.

Περιέγραψε επίσης λεπτομερώς μια υποτιθέμενη βραδινή έξοδο, κατά την οποία ο Άντριου την αγκάλιασε «λουσμένος στον ιδρώτα». Όταν επέστρεψαν στο σπίτι της Μάξγουελ, ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Άντριου έδειξε μια «παράξενη εμμονή με τα πόδια μου», την οποία περιέγραψε ως «τα πιο παρατεταμένα 10 λεπτά της ζωής μου».

Παρά τα απτά δεδομένα, ο πρίγκιπας Άντριου αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες. Το 2022, όμως, ο πρίγκιπας προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε, που περιλάμβανε έκφραση συγγνώμης για τη φιλία του με τον Επσταάιν, χωρίς ωστόσο να παραδεχτεί την ενοχή του ή να ζητήσει ευθέως συγγνώμη από το θύμα.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός εκτιμάται σε περίπου 12 εκατομμύρια λίρες και μια εκκωφαντική απομάκρυνση από τα βασιλικά καθήκοντά του.

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ τού αφαίρεσε τους τίτλους

Στις 13 Ιανουαρίου του 2022 το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι με τη σύμφωνη γνώμη της βασίλισσας Είσάβετ αφαιρούνται όλοι οι στρατιωτικοί τίτλοι του Δούκα του Γιορκ μετά και την τελευταία του προσπάθεια να αποφύγει τις κατηγορίες.

«Ο Δούκας του Γιορκ θα συνεχίσει να μην αναλαμβάνει οποιαδήποτε δημόσια καθήκοντα και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτή την υπόθεση ως ιδιώτης πολίτης».

Με απόφαση της βασίλισσας Ελισάβετ, αφαιρέθηκαν όλοι οι βασιλικοί αλλά και οι τιμητικοί στρατιωτικοί τίτλοι του και οι θεσμοί που τελούσαν υπό την προστασία του.

Ο πρίγκιπας Άντριου εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του, εκτός από μερικές που είχαν απομείνει από υποχρεώσεις που είχε αναλάβει πριν τον θάνατο της Ελισάβετ Β’.

Η εκλιπούσα βασίλισσα τον είχε περιορίσει αποκλειστικά σε «οικογενειακές εκδηλώσεις».

Μπορεί ο Γουίλιαμ να τον διώξει;

Η γρήγορη και κυνική απάντηση είναι πως «ναι». «Ο πρίγκιπας Άντριου έχει γίνει ακόμη πιο απομονωμένος, με μια μόνιμα αμαυρωμένη παρακαταθήκη», δήλωσε η βρετανίδα ειδική σε θέματα βασιλικής οικογένειας Χίλαρι Φόρντγουιτς στο Fox News Digital. «Αυτή τη στιγμή στο Μπαλμόραλ, τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί του. Κρατούν αποστάσεις από αυτόν».

Πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov παρουσιάζει τη δημοτικότητά του στο 9% – πολύ πιο χαμηλά από εκείνη του ζεύγους Χάρι-Μέγκαν.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ειδικότερα, είναι τρομοκρατημένος από τη φθορά της φήμης που έχει προκαλέσει ο πρίγκιπας Άντριου στη βασιλική οικογένεια».

«Δεν είναι οπαδός του αδέξιου και πομπώδους θείου του, τον θεωρεί ακατάλληλο και ανυπόφορο. Κρατάει ιδιαίτερα τις αποστάσεις του.

Φαντάζομαι ότι θα ήθελε να τον διώξει όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ωστόσο, έχει μια ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπόθεσης του πρίγκιπα Άντριου, και ο χρόνος θα δείξει».

Η Βουλή των Κοινοτήτων μπορεί να αφαιρέσει όχι μόνο το δουκάτο αλλά ακόμη και τον τίτλο του πρίγκιπα. Απαιτεί νομοθεσία ακολουθούμενη από Βασιλική Συναίνεση του μονάρχη

Μια τέτοια απόπειρα βουλευτών για λογαριασμό των κατοίκων της Υόρκης –που δεν επιθυμούσαν πλέον την εκπροσώπησή τους από τον Δούκα– απέτυχε το 2022, αλλά αν κατατεθεί κεντρικά ως σχέδιο νόμου από την κυβέρνηση, θα έχει καλύτερη τύχη. Τότε το όνομα του Αντριου θα μπορούσε τελικά να διαγραφεί από το Μητρώο των Ευγενών, υπό τον τίτλο της Υόρκης.

Με πληροφορίες από Fox News, The Associated Press, BBC, New York Times, Reuters.