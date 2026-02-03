Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Η διαπίστωση δεν αφορά απόσπασμα από κάποιου είδους ελπιδοφόρο ιδεολογικό μανιφέστο -όπως εκείνο που συνυπέγραφαν οι Μαρξ και Ένγκελς το 1848-, αλλά είναι η θλιβερή περιγραφή για το πως και πόσο, το αρχειακό υλικό του Τζέφρι Έπσταϊν, εξακολουθεί να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στη Γηραιά Ήπειρο.

Βρετανικά προβλήματα

Τα τρία εκατομμύρια των σελίδων της αλληλογραφίας του καταδικασμένου για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων βαθύπλουτου χρηματιστή, μαζί με 180.000 φωτογραφίες και 2000 βίντεο από το αρχείο του, τα οποία εδόθησαν στη δημοσιότητα,

επιβεβαιώνουν ότι ένα τμήμα του βρετανικού πολιτικού κατεστημένου, παραμένει εκτεθειμένο στον ζοφερό μικρόκοσμο του Έπσταϊν. Η περίπτωση του λόρδου Πίτερ Μάντελσον είναι η πλέον χαρακτηριστική.

Ο 72χρονος πρώην βουλευτής των Εργατικών και πρώην υπουργός Εμπορίου, τον οποίο ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, απομάκρυνε από τη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, τον περασμένο χρόνο, μετά από αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν, εμφανίζεται ως αποδέκτης πληρωμών συνολικού ύψους 85.000 στερλινών και μάλιστα την περίοδο που ο Μάντελσον ήταν βουλευτής.

Και ως αυτό να μην ήταν αρκετό, ο Μάντελσον, ο οποίος διετέλεσε μέλος των κυβερνήσεων των πρωθυπουργών Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, φέρεται ότι διέρρευσε κυβερνητικές πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα, στον Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον δήλωσε άγνοια και ο βρετανός πρωθυπουργός του ζήτησε να παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων. Η συντηρητική αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης, με το ακροδεξιό Reform, του Νάιτζελ Φάρατζ και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) να ζητούν την περαιτέρω διερεύνηση των κατηγοριών.

Τα προβλήματα ωστόσο ξεπερνούν την Ντάουνινγκ Στριτ και φτάνουν στην αυλή του ανακτόρου του Μπάκιγχαμ. H δημοσιοποίηση εικόνων του Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και πρώην δούκα του Γιορκ, σε επαφές με νεαρή γυναίκα, για τις οποίες δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε συναίνεση από πλευράς της, μαζί με μηνύματα που εστάλησαν το 2010 -όταν ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί για μαστροπεία-, και τα οποία παραπέμπουν σε σεξουαλικές υπηρεσίες, με ενδιαφερόμενο τον ίδιο, προκαλούν νέο «πονοκέφαλο» στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Τα κακά νέα δεν σταμάτησαν εκεί, αφού στην επιφάνεια ήρθε και αλληλογραφία της πρώην συζύγου του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, της οποίας, η οικειότητα με τον Έπσταϊν, είναι περισσότερο από εμφανής. «Δεν έχω πραγματικά λόγια να περιγράψω την αγάπη μου, την ευγνωμοσύνη για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με», ανέφερε μεταξύ άλλων, σε μήνυμά της, η Φέργκιουσον, μόλις έξι μήνες μετά την αποφυλάκιση του Επστάιν. Σε άλλα μηνύματα, αποκαλύπτεται επίσης η καλή σχέση που διατηρούσε ο Εσπτάιν με τις κόρες του ζεύγους, Βεατρίκη και Ευγενία.

Δανιμαρκία

Ο οίκος των Ουίνδσορ δεν είναι ο μόνος που δοκιμάζεται από τις σκοτεινές επαφές του πάλαι ποτέ πανίσχυρου χρηματιστή. Η βασιλική αυλή της Κοπεγχάγης δοκιμάζεται και αυτή από τη φιλική σχέση της πριγκίπισσας διαδόχου της Δανίας, Μέτε-Μάριτ, με τον Έπσταϊν. Η σχέση τους αποκαλύπτεται μέσω μιας σειράς ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία χρονολογούνται την περίοδο 2011-2014, όταν το παρελθόν του Επστάιν είχε ήδη γίνει γνωστό. Σε ένα εξ αυτών μάλιστα, αναφέρεται ότι η διάδοχος του θρόνου της Δανίας, πέρασε τέσσερις μέρες σε σπίτι ιδιοκτησίας του Επστάιν, στο Μαϊάμι.

Η διάδοχος -η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο εξαιτίας του γιου της, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, -απολογήθηκε, λέγοντας ότι δεν έκρινε και δεν αξιολόγησε σωστά την κατάσταση. «Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη για το ότι δεν διερεύνησα πιο διεξοδικά το υπόβαθρο του Έπσταϊν και για το ότι δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε, και εξέφρασε τα «συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη» της στα θύματα της κακοποίησης του.

Ανάλογες δηλώσεις, υπενθυμίζουν με οδυνηρό τρόπο, ότι τα πραγματικά θύματα του συστήματος κακοποίησης και εκμετάλλευσης του Επστάιν, η ταυτότητα 43 εκ των οποίων γνωστοποιήθηκε παρά τη θέλησή τους, σύμφωνα με την Wall Street Journal, παραμένουν «υποσημείωση» για τα ταμπλόιντ.