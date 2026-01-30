Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε την Παρασκευή τρία εκατομμύρια επιπλέον σελίδες εγγράφων από τα αρχεία του Τζέφρι Επσταϊν, καθώς και χιλιάδες βίντεο και εικόνες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να θέσει τέλος στις κατηγορίες και τις εικασίες που κυκλοφορούσαν γύρω από την υπόθεση.

Τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη παρτίδα αρχείων Επστάιν που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο μέχρι σήμερα και έφτασαν εβδομάδες μετά την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου που είχε επιβάλει το Κογκρέσο. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι η δημοσίευση περιελάμβανε επίσης 2.000 βίντεο και περίπου 180.000 εικόνες.

Το περιεχόμενο των αρχείων

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρτίδα αρχείων που έχει αποδεσμευτεί μέχρι σήμερα, η οποία δημοσιοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την εκπνοή της διορίας που είχε θέσει το Κογκρέσο (19 Δεκεμβρίου). Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, το υλικό περιλαμβάνει:

3.000.000 σελίδες εγγράφων.

180.000 εικόνες.

2.000 βίντεο.

Ο κ. Μπλανς διευκρίνισε ότι το υλικό δεν προέρχεται αποκλειστικά από την προσωπική καταγραφή του Επστάιν, αλλά περιλαμβάνει και εμπορικό πορνογραφικό υλικό. Επιπλέον, υπογράμμισε πως έχει γίνει προσπάθεια αφαίρεσης στοιχείων που ταυτοποιούν θύματα, απεικονίζουν κακοποίηση ανηλίκων ή επηρεάζουν εν εξελίξει έρευνες. Σημειώνεται πως στα οπτικά αρχεία έχουν θολωθεί τα πρόσωπα των γυναικών —με εξαίρεση εκείνο της Ghislaine Maxwell— ενώ τα πρόσωπα των ανδρών παραμένουν ορατά, εκτός περιπτώσεων τεχνικής αδυναμίας διαχωρισμού.

Οι αναφορές στον Τραμπ

Τα νέα δεδομένα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3.200 αναφορές στο όνομα του Προέδρου Τραμπ, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η ανάλυση από τα διεθνή μέσα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αναφορές αυτές κατηγοριοποιούνται σε:

Πληροφορίες που παρείχαν ερευνητές κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Αρχειοθετημένα δημοσιογραφικά άρθρα που αντάλλασσε ο Επστάιν με το περιβάλλον του.

Προσωπική αλληλογραφία (email) του Επστάιν, στην οποία σχολίαζε την πολιτική πορεία του κ. Τραμπ το 2016.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Ο Τοντ Μπλανς απέρριψε τις αιτιάσεις περί προνομιακής μεταχείρισης του Προέδρου από το Υπουργείο, δηλώνοντας «ενοχλημένος» από τις αμφισβητήσεις σχετικά με την αποφασιστικότητα της υπηρεσίας στην πάταξη της παιδικής εκμετάλλευσης.

Καταγγελίες για παραβίαση της ιδιωτικότητας των θυμάτων

Παρά τις διαβεβαιώσεις για την προστασία των θυμάτων, σοβαρές καταγγελίες ήρθαν στο φως μέσω του CNN. Επιζώντες υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τα ονοματεπώνυμά τους σε μη επεξεργασμένα έγγραφα και email.

Η δικηγόρος Τζένιφερ Πλότκιν, η οποία εκπροσωπεί θύματα υπό το ψευδώνυμο «Jane Doe», κατήγγειλε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκε σε προηγούμενες οχλήσεις της για διορθώσεις σε παλαιότερες δημοσιοποιήσεις. Ο κ. Μπλανς παραδέχθηκε ότι «τα λάθη είναι αναπόφευκτα» σε έναν τέτοιο όγκο δεδομένων, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για περαιτέρω διορθώσεις.