Συνεχίζεται και σήμερα Πέμπτη, το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ολομέλεια της Βουλής. Χθες, η συζήτηση διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής στον απόηχο της τραγωδίας στη Χίο.

Το θέμα απασχόλησε ιδιαιτέρως τους βουλευτές, με την αντιπολίτευση να «βάλλει» εναντίον της κυβέρνησης, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό αλλά και τον τρόπο που το διαχειρίστηκε το Λιμενικό. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το νομοσχέδιο αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων.

Ειδική αναφορά έκανε για τους περίπου 800 χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στη χώρα μας και όπως είπε ένα μεγάλο ποσοστό ζει σε καθεστώς ταλαιπωρίας περιμένοντας την ανανέωση της άδειας παραμονής. Όπως εξήγησε, με το νέο νομοσχέδιο «την καθυστέρηση θα την χρεώνεται η διοίκηση.

Δεν θα ξαναδίνεται άδεια ληγμένη. Δεύτερον λέμε ότι υπάρχει μια διαδικασία ασφαλών αδειών που θα ανανεώνεται τάχιστα. Θα έχουμε αυτόματη ανανέωση. Άτομα άνω των 65 ετών που δεν συμπληρώνουν συντάξιμα χρόνια, θα μείνουν εδώ χωρίς να επιβαρύνουν όμως το σύστημα». «Τακτοποιούμε το κομμάτι των ανθρώπων που είναι νόμιμοι.

Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την μετάκληση προσωπικού. Η σκληρή μεταναστευτική πολιτική παντού τι σημαίνει; Ότι χτυπάμε την παράνομη. Τι προβλήματα είδαμε ότι υπήρχαν; Ότι υπήρχε τρομερή καθυστέρηση στην μετάκληση. Στο πλαίσιο του δικού μας ερχόμαστε και δίνουμε για τα μεγάλα έργα πιο γρήγορη μετάκληση», δήλωσε σε άλλο σημείο.

«Αυτοί που είναι να μην πάρουν πια άσυλο δεν κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτοί που απορρίπτεται το άσυλό τους υποχρέωσή μας είναι να τους επιστρέψουμε» πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο κ. Πλεύρης. .

Ο κ. Πλεύρης είπε επίσης ότι «αυστηροποιούμε το πλαίσιο για την διακίνηση παρανόμων μεταναστών. Αυστηροποπιούμε το πλαίσιο. Εάν τυχόν ο διακινητής ο δολοφόνος αυτός που έχει πάρει μετανάστες και τους έχει μεταφέρει, αν είναι εγγεγραμμένος σε ΜΚΟ και στο μητρώο θα έχει αυστηρότερες ποινές. Έναν που τον πληρώνει το υπουργείο για να τρέχει προγράμματα του υπουργείου έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Θα πρέπει να έχει πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο. Όπως και οι νόμιμοι. Αν συνδράμει ο νόμιμος στο πλαίσιο των παράνομων χάνει την ιδιότητα του νόμιμου». Και κατέληξε, «όποιος έρχεται νόμιμα του διευκολύνουμε τη ζωή. Όποιος έρχεται παράνομα το δόγμα είναι ένα, φυλακή και επιστροφή».

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αντιγράφει την πολιτική Τραμπ

Στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στη τραγωδία της Χίου τονίζοντας «δεν αρκούν τα συλλυπητήρια, χρειάζονται απαντήσεις». Στρέφοντας τα βέλη του κατά του υπουργού είπε ότι «είναι απαράδεκτο να έρχεται εδώ ο Πλεύρης και να σπεύδει να παρουσιάσει ως δικό του ένα πόρισμα, ενώ αυτή την ώρα εξελίσσεται η προανάκριση. Εδώ δεν είναι ο στόχος οι λιμενικοί αλλά τι εντολές δίνει η υπηρεσία». Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο λέγοντας ότι «είδαμε την ίδια υποκρισία και ίδιο τραμπισμό. Αντιγράφοντας πολιτική τραμπ που στοχοποιεί μετανάστες. Υπηρετεί την πολιτική τραμπ που έδωσε το ελεύθερο να τρομοκρατούν και να δολοφονούν. Ο κ. Μητσοτάκης βρήκε στον κ. Πλευρή το δικό του πρόσωπο για την βρωμοδουλειά».

Κουτσούμπας: «Δεν μιλάμε για ανθρώπους πνιγμένους, αλλά σκοτωμένους. Να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες»

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι το δυστύχημα της Χίου «δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ούτε συνέπεια κάποιων κανόνων εμπλοκής με τους αδίστακτους διακινητές. Δεν μιλάμε για ανθρώπους πνιγμένους αλλά για ανθρώπους σκοτωμένους. Να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες». Ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε απευθυνόμενος προς τα υπουργικά έδρανα ότι «στήνετε ένα επίσημο δουλεμπόριο με το καθεστώς της μετάκλησης. Άνθρωποι εμπορεύματα, που πωλούνται ή αγοράζονται. Αν τυχόν μείνουν χωρίς εργοδότη απειλούνται με απέλαση. Τα όρια της νομιμότητας όπως και διάκριση μεταξύ της προσφυγικής ιδιότητας και της μεταναστευτικής τα κόβετε και τα ράβετε με βάση την δική σας αντίληψη».

Χαρίτσης: Δεν είναι η κακιά στιγμή, είναι αποτέλεσμα εγκληματικών μεθόδων αποτροπής

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είπε ότι «οι 15 νεκροί, οι τραυματίες, οι δυο έγκυες γυναίκες με τα νεκρά έμβρυα και οι πιθανοί αγνοούμενοι δεν είναι μια τραγική σύμπτωση. Δεν είναι η κακιά στιγμή. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων εγκληματικών μεθόδων αποτροπής. Απαιτούμε δικαίωση για τους 15 νεκρούς στη Χίο. Όλη η αλήθεια για αυτό το μακελειό».

Ο κ. Χαρίτσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί μια «σκληρή και δολοφονική εξωτερική πολιτική, όπως γίνεται στις ΗΠΑ. «Παράγει βία και απώλειες και ανασφάλεια. Και όταν το κράτος μαθαίνει να λειτουργεί με το φόβο, δεν σταματά στα σύνορα, διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Βλέπουμε από τη μία την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση από τα ακροδεξιά, την εργοδοσία και από την άλλη την κοινωνία των πολιτών». «Η κυβέρνηση δεν ψάχνει εργαλεία για την μεταναστευτική πολιτική. Ψάχνει εργαλεία εκφοβισμού», ανέφερε.

Αντιδράσεις από την αναφορά του Βελόπουλου

Τα αντανακλαστικά των βουλευτών προκάλεσε η αποστροφή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης που αναφέρθηκε σε πυροβολισμούς μεταναστών όταν εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

«Μεγαλώσατε και ξεχάσατε κ. Πλεύρη. Ήσαστε καταδρομέας. Ξέρετε τι μαθαίναμε ότι κάνουμε στα σύνορα; Αλτ εισί. Και μετά τι κάνουμε; Τι μάθαμε στο στρατό; Μπουμπουνάς. Δε γίνεται αλλιώς! Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία, όταν μπαίνουν από τον Έβρο» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος προκαλώντας την οργή των βουλευτών.

«Δε φτάνουν οι 15 νεκροί που είχαμε, αλλά θέλει να σκοτώσουμε περισσότερους παράνομα εισελθόντες» απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης. «Η άποψη περί πυροβολισμού επιβεβαιώνει αυτό που έχω πει και άλλη φορά ότι δεν είστε Ελληνική Λύση, είστε πρόβλημα και μάλιστα ανθελληνικό!», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δηομκρατίας. «Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή δημοκρατία που να ανέχεται νεκρούς και μάλιστα με δική της ευθύνη», πρόσθεσε ο κ. Καιρίδης.

«Το Λιμενικό δεσμεύεται από ιερούς κανόνες και δεν έχει σχέση με τη δουλειά των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στον εξωτερικό εχθρό, εκτός αν πιστεύουμε ότι οι μετανάστες είναι οι εχθροί αυτής της χώρας και πρέπει να τους πυροβολήσουμε» αντέτεινε ο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ.

Ο κ. Μάντζος χαρακτήρισε «αποκρουστική» αποστροφή του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ έβαλε στο στόχαστρο και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου λέγοντας ότι είναι «προερχόμενος από την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ».

Απαντώντας πάντως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, υποστήριξε πως ο πρόεδρος του κόμματός του απλώς αναφέρθηκε στον στρατιωτικό κανονισμό. «Ο κύριος Βελόπουλος απευθύνονταν σε πρώην καταδρομέα, στον κύριο Πλεύρη. Του μίλησε για τον στρατιωτικό κανονισμό. Να κάνετε εισήγηση να αλλάξει ο κανονισμός, ίσως σας ακούσει ο κύριος Δένδιας. Έτσι λέμε στο στρατό», όπως είπε.

Η τραγωδία της Χίου και η κριτική των κομμάτων

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Θάνος Πλεύρης είπε «εκφράζουμε την λύπη μας για τους θανάτους που υπήρχαν, υπήρξε σκάφος που αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και υπήρξε δυστύχημα από το οποίο υπάρχουν νεκροί, καθώς και τραυματίες. Να εκφράσω την λύπη μου. Να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και άνδρες του λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στην θάλασσα, καθώς και για το ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας».

Ο κ. Πλεύρης είπε επιπλέον ότι «το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει την μάχη που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παράνομων μεταναστών και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές, γι’ αυτούς τους δολοφόνους που είναι οι μόνοι υπεύθυνοι γι αυτό που συμβαίνει».Οι δηλώσεις του υπουργού έφεραν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας είπε ότι «αντί να εκφράσει την θλίψη του ότι έχουμε πάλι πολύνεκρα επεισόδια με μετανάστες στις ελληνικές θάλασσες και να θυμίσω ότι έχουμε το έγκλημα της Πύλου, το Φαρμακονήσι, ήρθε για να δώσει συγχαρητήρια. Αυτό που είπατε πέρα του ότι είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί έπρεπε να μας δώσετε μία πλήρη ενημέρωση, πόσοι είναι οι νεκροί, πόσοι είναι τραυματίες, το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια». Κατηγόρησε τον υπουργό ότι επαναλαμβάνει «την ίδια απαραδεκτη, ξενοφοβική ρητορική: «Αλλά βεβαίως όταν έχετε πει στο παρελθόν το να φυλάμε τα σύνορα σημαίνει να έχουμε νεκρούς στα σύνορα, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό».

Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος είπε ότι «είναι μία δύσκολη ημέρα και εκφράζουμε την θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για το πολύνεκρο τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου. Το Ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία είναι να διεξάγει μία ερευνα σε βάθος για τα δεδομένα και τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι πολλοί οι μήνες από το πολύνεκρο δυστύχημα στην Πήλο». Τόνισε ότι «δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η χώρα μας έχει ελεγχθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων για την διαχείριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το λιμενικό και η χώρα μας οφείλει να ζητά την διερεύνηση και να την επιτυγχάνει». Στη συνέχεια ζήτησε «να χαμηλώσουμε τους τόνους. Να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, στους λιμενικούς που φυλάνε τα σύνορα και να απομονωθούν οι περιπτώσεις που αμαυρώνουν το λιμενικό σώμα και όχι χειροκροτήματα σήμερα συνάδελφοι, έχουμε νεκρούς».

«Η πρώτη προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας κυβερνήσεων είναι να εκφράσει την βαθιά οδύνη της για δεκάδες ανθρώπους που χάθηκαν στο Αιγαίο, για έμβρυα που χάθηκαν, για άνδρες και γυναικες στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο μέλλον βρήκαν τον θάνατο. Βέβαια τιμούμε τους άνδρες και τις γυναίκες τους λιμενικού σώματος και πρέπει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της χώρας», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, επιπλέον, ότι η χώρα μας ελέγχεται από διεθνείς φορείς, για να προσθέσει ότι «η προστασία και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή είναι σαν το διεθνές δίκαιο που δεν μπορεί να γίνεται βέλος στην φαρέτρα της μικροκομματικής, πολλές φορές ακραίας προσέγγισης ενός δυστυχήματος και να το μετατρέπεται σε πολιτική άσκησης παλικαρισμού και εθνικού τσαμπουκά. Μιλάμε για ανθρώπους».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, είπε ότι «δεν είναι ατυχές περιστατικό αλλά κρίκος σε αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα ΕΕ, Ελληνικής και Τουρκικής κυβέρνησης και στα πλαίσια αυτά δρουν διακινητές που δεν φύτρωσαν από το πουθενά αλλά βρήκαν έδαφος. Τα ερωτηματικά που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι αμείλικτα: πως έγινε η σύγκρουση αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα αν έγινε προσπάθεια απώθησης και επαναπροώθησης και ποιες εντολές έλαβε λιμενικό από ηγεσία του». Πρόσθεσε πως «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις διαψεύσεις διαρροές και επιφανειακές πληροφορίες γιατί και σε παρόμοια άλλα εγκλήματα ενώ η κυβέρνηση είπε δεν είχε εμπλοκή συνέβη το αντίθετο. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν για ένα ακόμα πολύνεκρο έγκλημα».

Για μια «πολύ άσχημη μέρα για τη πατρίδα μας», έκανε λόγο η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά. «Ήρθε ο Πλεύρης και χωρίς τον Κικίλια που οφείλει να έρθει να εξηγήσει ήρθε για να μας δώσει συγχαρητήρια λιμενικό να πουν γι’ αυτούς που φυλάνε τη πατρίδα μας». « Αν ξεχάσουμε τι πάει να πει νεκρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα είμαστε τελειωμένοι θα είμαστε σαν το ice του Τραμπ να κυνηγάμε κόσμο μέσα στη χώρα», συμπλήρωσε η βουλευτής.

Τον λόγο πήρε ξανά ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι «οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού κάνουν τη δουλειά τους και φυλάνε τα σύνορα. Εγκληματίες είναι οι διακινητές που βάζουν 40 ανθρώπους σε μια λέμβο 8 μέτρα. Πήγαν να γυρίσουν και χτύπησαν το σκάφος του λιμενικού Προφανώς γίνεται έρευνα. Εγώ αναφέρομαι στην Έκθεση και την Ενημέρωση του ΕΛ που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές». Τον λόγο πήρε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος έχει υπηρετήσει ο υπουργός Ναυτιλίας λέγοντας «έχω ιδιαίτερη ευαισθησία – θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου . Γρήγορη ανάρρωση και ήδη το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου διενεργεί προανάκριση περιμένουμε να αποτυπωθεί τα πλήρη αίτια για το συμβάν».