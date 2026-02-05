Με ένταση ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στη σκιά της τραγωδίας στη Χίο. Η αντιπολίτευση εξαπολύει πυρά προς την κυβέρνηση, ζητώντας επιτακτικά να έρθει στη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Τα κόμματα ζητούν από τον «άφαντο» , όπως λένε, υπουργό να έρθει προς ενημέρωση του σώματος για τις ενέργειες του Λιμενικού Σώματος αλλά και γιατί οι κάμερες ήταν κλειστές. Ταυτόχρονα, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, χαρακτήρισαν «χυδαίο» το δίλημμα που βάζει η «γαλάζια» παράταξη αν είναι οι βουλευτές με το Λιμενικό ή τους διακινητές.

«Που είναι ο “πολύς” κ. Κικίλιας. Έπρεπε να είναι εδώ και να ελέγχετε. Πού είναι;», διερωτήθηκε σε έντονο τόνο η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά. Αιχμηρά πρόσθεσε ότι «δε μπορεί να πηγαίνει στα μπουζουξίκα με την πρέσβη των ΗΠΑ και να μην έρχεται στη Βουλή!».

«Τι είναι αυτό που εμποδίζει τον κ. Κικίλια να έρθει;»

Ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι η τέταρτη φορά που ζητούν να προσέλθει ο κ. Κικίλιας, «από χθες ζητάμε το αυτοκίνητο και τσαλαβουτάμε στα θολά νερά… να βγαίνει ο πλέον αναξιόπιστος Άδωνις Γεωργιάδης και να αποδίδει προθέσεις στις ΜΚΟ που προσπαθείτε να δολοφονήσετε τον χαρακτήρα τους». Και συνέχισε «τι είναι αυτό που εμποδίζει τον κ. Κικίλια να έρθει;». Επιπλέον, επιτέθηκε στον Μακάριο Λαζαρίδη λέγοντας «σας καθιστώ υπεύθυνο, αν συνεχιστεί αυτή η βαρβαρότητα που έχει ονοματεπώνυμο Μακάριος Λαζαρίδης και στα ψευτοδιλήμματα, είναι αστεία, ανόητα, βλακώδη και ύποπτα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος, είπε «θα επαναλάβω το αίτημα να προσέλθει ο υπουργός Ναυτιλίας στη Βουλή για να παράσχει δέουσες, οφειλόμενες εξηγήσεις. Η ΝΔ από χθες ζυγίζει και καλεί και μας να συγκρίνουμε τους ιερούς κανόνες έρευνας και διάσωσης από τη μία και τα δίκτυα των διακινητών από την άλλη. Είναι προσβολή και σας την επιστρέφουμε. Είμαστε με το δίκαιο».

Ο Θάνος Πλεύρης, είπε ότι «η κυβέρνηση εκπροσωπείται από τον υπουργό -πιστεύω αυτό που είπε το Λιμενικό – αυτό που είπε η ΦΡΟΝΤΕΞ σε άλλο ατύχημα ήταν αυτονόητο, ενώ το ελληνικό λιμενικό πρέπει να το βάλουμε στο στόχαστρο. Ως κυβέρνηση ερχόμαστε και εκφράζουμε τη θέση που εκφράζει το ελληνικό Λιμενικό. Οι κάμερες είναι θερμικές, επιχειρησιακές. Όταν ο διακινητής κατάλαβε ότι θα τον πιάναν, πήγε να φύγει».

Εκρηξη στη Βουλή

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κύρωση συμφωνίας του υπουργείου Πολιτισμού, υπήρξε μια άλλη εστία έντασης. «Πρέπει να αποφασίσετε αν θα είστε με τους δολοφόνους – διακινητές που εκμεταλλεύονται πονεμένες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που καθημερινά σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, προκαλώντας την έκρηξη των βουλευτών.

«Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα του κ. Λαζαρίδη, δεν έγινε καμία αναφορά στο Λιμενικό Σώμα. Τους τιμήσαμε με το παραπάνω και δίνουν μάχη για διασφάλιση ακεραιότητας. Δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας, που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους».

Η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστέρα είπε μεταξύ άλλων πως «μία κοινωνία μίσους φτιάχνετε, δε θα αναφερθώ στα σχόλια που δέχομαι… όσοι είναι απέναντι στην ατζέντα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς».

«Δημιουργείτε ψευδοδίλημμα, για να επιστρέψετε στον χυδαίο λαϊκισμό. Είστε χυδαίος κ. Λαζαρίδη… αυτός είστε αυτά ξέρετε να κάνετε, δεν μας εκπλήσσει», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, και με έντονο ύφος είπε προς τον κ. Λαζαρίδη «δεν ντρέπεσαι τσιράκι του Μητσοτάκη να μιλάς έτσι! Τσιράκι είσαι, το ξέρεις».